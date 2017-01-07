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Resultados del casting infantil folclore

07/01/2017 Opina

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VENDIMIA 2017 “POSTALES DE UN LEGADO ETERNO”.

VARONES:

 

  1.  MEDINA SANTIAGO (10)
  2.  ARNAGA RAMIRO (10)
  3.  SÁNCHEZ MATÍAS   (9,66)
  4.  ARCE LEONEL    (9,60)
  5.  GÓMEZ MARCOS  (9,60)
  6.  ZALAZAR FRANCO  (9,60)
  7.  TELLO IGNACIO  (9,33)
  8.  PUEBLA WALTER  (9,33)
  9.  GANO GENARO  (9,30)
  10. ARCE EMILIO   (9,30)
  11. SORIA EMANUEL   (9,30)
  12. GONZÁLEZ BENJAMIN  (9)
  13. GONZÁLEZ LUCIANO  (9)
  14. PARISI JEREMÍAS (9)
  15. PÉREZ ALEX    (8,66)

 

MUJERES:

 

  1. ESCOBAR NAIARA   (9)
  2.  VILCHEZ ANA LUCIA  (8,66)
  3.  GÓMEZ SOFIA  (8.60)
  4.  CASANOVA ZOE  (8,30)
  5.  PUEBLA SOFIA  (8,30)
  6.  BECERRA NATASHA  (8,30)
  7.  TARIFA MARíA GUADALUPE  (8,30)
  8.  MONTENEGRO MARTINA  (8,30)
  9.  OCHA KIARA   (8,30)
  10.  COBOS ANA  (8)
  11.  VILLAREAL ANTONELLA (8)
  12.  LUALDI MIA  (8)
  13.  ORTIZ ANA PRISCILA   (8)
  14.  MONTENEGRO NORA GUILLERMINA  (8)
  15.  CARRERAS ROCÍO  (8)

MARTES 10 DE ENERO COMIENZAN LOS ENSAYO EN EL POLIDEPORTIVO A LAS 21.00 HORAS (ROPA DE ENSAYO).

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-

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