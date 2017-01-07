Resultados del casting infantil folclore
VENDIMIA 2017 “POSTALES DE UN LEGADO ETERNO”.
VARONES:
- MEDINA SANTIAGO (10)
- ARNAGA RAMIRO (10)
- SÁNCHEZ MATÍAS (9,66)
- ARCE LEONEL (9,60)
- GÓMEZ MARCOS (9,60)
- ZALAZAR FRANCO (9,60)
- TELLO IGNACIO (9,33)
- PUEBLA WALTER (9,33)
- GANO GENARO (9,30)
- ARCE EMILIO (9,30)
- SORIA EMANUEL (9,30)
- GONZÁLEZ BENJAMIN (9)
- GONZÁLEZ LUCIANO (9)
- PARISI JEREMÍAS (9)
- PÉREZ ALEX (8,66)
MUJERES:
- ESCOBAR NAIARA (9)
- VILCHEZ ANA LUCIA (8,66)
- GÓMEZ SOFIA (8.60)
- CASANOVA ZOE (8,30)
- PUEBLA SOFIA (8,30)
- BECERRA NATASHA (8,30)
- TARIFA MARíA GUADALUPE (8,30)
- MONTENEGRO MARTINA (8,30)
- OCHA KIARA (8,30)
- COBOS ANA (8)
- VILLAREAL ANTONELLA (8)
- LUALDI MIA (8)
- ORTIZ ANA PRISCILA (8)
- MONTENEGRO NORA GUILLERMINA (8)
- CARRERAS ROCÍO (8)
MARTES 10 DE ENERO COMIENZAN LOS ENSAYO EN EL POLIDEPORTIVO A LAS 21.00 HORAS (ROPA DE ENSAYO).
Prensa Municipalidad de Rivadavia.-
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