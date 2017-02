Gran participación de Rivadavia RC en el Rugby Beach realizado en San Carlos

03/02/2017 Opina

Por 4° Año consecutivo se llevó a cabo el SCRB, este año trajo al departamento de San Carlos 100 jugadores que vinieron a vivir un fin de semana de rugby intenso, esta nueva modalidad reducida (5vs5) sobre arena, ha causado en el publico y en los jugadores impresiones positiva año tras año, tomando una magnitud provincial. Este año no solo se realiza en San Carlos, si no que el circuito deportivo continua en Rivadavia, los días 25,26 y 27 de Febrero. En la cuarta edición no solo compitieron los hombres si no que el equipo de SCRB aposto por la inclusión e igualdad de genero y agrego el rugby femenino que es poco conocido en la región pero con mucho auge mundial.

El evento deportivo duro tres intensos días, los jugadores que asistieron no solo tuvieron cubierto el alojamiento si no también las comidas y esparcimiento nocturno, por la organización, lo que se asemeja a unas mini vacaciones con amigos, este año también se realizo la primera Expo de Vinos de San Carlos, denominada “Wine and Rugby”, atrayendo a amantes de la enología y convirtiendo a este circuito deportivo en un paquete novedoso en lo turístico.

El torneo nació en San Carlos, como paliativo a desaciertos en el manejo de aperturas a la actividad, la falta de imaginación y provecho de la infraestructura existente sumado a gestiones mezquinas hicieron buscar alternativas como la que se presenta, habiendo demostrado en estas 4 ediciones que preceden una verdadera fiesta del Rugby en la zona, desde lo deportivo, lo turístico y también lo cultural.

Gonzalo Fernández, su organizador agrega que “El rugby no solo es un deporte, es una celebración que se vive con amigos y familia, donde no solo hay victorias o derrotas, clubes grandes o pequeños, hay valores en juego que diferencian este deporte de muchos otros, y esto demuestra este torneo año tras año, darle la posibilidad a cualquier jugador de escapar de las burocracias, de descentralizar la hegemonía de organizaciones poco abarcativas o inclusivas, que poco hacen por la difusión de este deporte y tomarse un fin de semana con amigos y familia para recordar la fiesta que el rugby es , haciendo mención al slogan que nos identifica “ESTO ES RUGBY””.

Agrego también; “Esto no seria posible sin la gente que tengo a mis costados apoyando este evento año tras año, pechando con migo en cada subida y atando con alambre cada imperfección que surge, este año esta dedicado a cada uno que colaboro para que esto salga: Mis Padres y Hermanos, Familia Navas, Guillermo Villaroel, Diego Bustos, Gabriel Aguilera, Ami Villar, Facundo Piccin , Sofia Derrache y la Virreina de San Carlos Marianela Flores”

El domingo 29, Rivadavia RC se corono campeón de San Carlos tras vencer al equipo de Glamour de Liceo RC, por una amplia diferencia de 31-21 terminando el torneo invictos.

Por: Gonzalo Fernandez.-