Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Ducal

Rivadavia tendrá un cierre de lujo por sus 133º Aniversario, el Concierto de la “Orquesta Filarmónica de Mendoza”.

El próximo sábado 29 de abril a las 21:00 el Cine Teatro Ducal abre sus puertas a vecinos y visitantes de Rivadavia que deseen pasar una noche mágica disfrutando del “Concierto Sinfónico en Conmemoración del 133ª Aniversario del departamento de Rivadavia”.

La entrada es a total beneficio de CONUTRIN Rivadavia, se entregarán 2 entradas por cada caja de leche en polvo. Las misma se pueden adquirir en la sede la Institución, Perito Moreno 119; en la Casa de la Cultura y Cine Ducal.

Repertorio:

Apertura: Banda Blas Blotta de la Municipalidad de Rivadavia.

Director: Rodrigo Cáceres

Intervalo

Concierto Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Director Invitado: Francisco Núñez Palacios

– Johannes Brahms (1833-1897) Danzas húngaras 1 y 5

– Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinfonía Nro. 5

Francisco Núñez Palacios.

Director De Orquesta (Dossier Musical)

Nacido en Montpellier-Francia, el director chileno Francisco Núñez Palacios es formado íntegramente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, estudiando primero Teoría de la Música y luego Dirección Orquestal bajo la guía del Mtro. David del Pino Klinge. Posteriormente ha realizado cursos de especialización con los maestros Zsolt Nagy (Hungría), Marin Alsop (EEUU) y Giancarlo Guerrero (Costa Rica).

En 2009 obtiene el Primer Premio en el 1er Concurso de Dirección Orquestal organizado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI).

En julio de 2012, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, estrena la ópera “Renca, Paris y liendres” del compositor chileno Miguel Farías.

En el marco académico, se ha desempeñado como profesor de armonía, orquestación, dirección y piano en distintas universidades.

Ha mantenido una estrecha relación con el mundo de la música popular, siendo el director musical del Ensamble Quintessence (orquesta de jazz), preparando con esta última la grabación de su tercer disco.

Asimismo, ha colaborado en reiteradas ocasiones con el grupo Congreso, en el montaje del espectáculo “Congreso Sinfónico”.

A partir del año 2016 se desempeña como Director Residente de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Es organismo dependiente de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia de Mendoza en la República Argentina.

Creada en 1992 por Ley sancionada por unanimidad en la Honorable Legislatura Provincial, la Orquesta Filarmónica de Mendoza ha llenado un importante espacio de extensión cultural a través de sus presentaciones en Departamentos de toda la Provincia y el país, teniendo como misión difundir y recrear el repertorio de calidad clásico sinfónico patrimonio cultural de la humanidad, latinoamericano, argentino y en particular mendocino de sus creadores vernáculos.

Ha realizado ciclos de Opera, Ballet y Conciertos con artistas de relevancia nacional e internacional.

Conjuntamente con elencos del Teatro Colón de Buenos Aires, ha puesto en escena las Operas; “Rigoletto” y “La Traviata” de Giuseppe Verdi, “Madame Butterfly”, “Tosca” y “Suor Angélica”, “La Boheme” “G. Schicchi” de Giacomo Puccini, “El Barbero de Sevilla” de Gioacchino Rossini, “Cavallería Rusticana” de Pietro Mascagni, así como también con producción local; “Orfeo” de Christoph W.Gluck, “Carmen” de George Bizet, “L’elisir d’amore” de Gaetano Donizetti, los Ballets “El Amor Brujo” y “El Sombrero de Tres Picos” de Manuel de Falla, Ballet “Estancia” de Alberto Ginastera, las operetas “La Viuda Alegre”, “El Conde de Luxemburgo” de Franz Léhar y distintas Zarzuelas del repertorio.

Ha actuado junto a solistas de relevancia nacional e internacional entre los que se destacan; Ralph Votapek (U.S.A.), Roy Shiloah (Israel), Svetlin Roussev (Bulgaria), Aurora Natola Ginastera (Argentina), Juárez Johnson (Brasil), Giovanni Barbato (Italia), Michael Haran (Israel), Tomás Tichauer (Buenos Aires), Luis Rossi (S.Juan/Chile), José Cueto (Puerto Rico), Luis Ascot (Argentina) Alberto Lysy (Argentina), Bruno Gelber (Argentina), y Hagai Shaham (Israel), entre otros.

Del mundo de la lírica; Verónica Cangemi (Mza/Francia), Fabiana Bravo (Mza/U.S.A.), Miriam Caparotta (Mendoza/ Chile), Fenicia Cangemi (Mendoza) y demás integrantes de la lírica mendocina. Elencos del teatro Colón de Buenos Aires: Horacio Mastrango (Buenos Aires), Ricardo Yost (Buenos Aires), Juan Barrile (Buenos Aires), Aldo Moroni (Buenos Aires), Liborio Simonella (Buenos Aires), Rita Contino (Uruguay), Oscar Grassi (Rosario), Alicia Cecotti (Bs As.), Juan Bianchi (Bs As.) y Omar Carrión (Bs As).

Con especial interés en la expresión coral mendocina realiza los sinfónico corales; “Requiem Alemán” de Johannes Brahms, “Misa de Requiem” de W.A.Mozart, “Requiem” de Giuseppe Verdi, “Las Siete Palabras de Cristo” de Joseph Haydn, “Misa de Coronación” de W.A.Mozart y el Oratorio “Elías” de Félix Mendelsohn, entre otras obras de repertorio.

Amplía su labor artística hacia lo educativo realizando con éxito sus tradicionales Conciertos Didácticos destinados a las futuras generaciones de mendocinos en escuelas e instituciones de toda la Provincia de Mendoza.

En la permanente búsqueda de acercamiento entre las expresiones populares, se ha presentado en Concierto junto a artistas y agrupaciones de proyección local, nacional e internacional tales como; Coro “Niños Cantores de Mendoza”, “Los Trovadores de Cuyo”, “Markama”, “Victor Heredia”, “Lito Vitale”, “José Luis Castiñeira de Dios”, “Anacrusa”, “Juan Carlos Baglietto”, “Ernesto Acher”, “Susana Rinaldi”, “Ballet Pericet”, “P.Carabajal” Ballet “La Coruña”, “Atilio Stampone”, “David Lebón” y “Pedro Aznar”, “Rodolfo Mederos”,”Gustavo Ceratti”, “Memphis La Blusera” y “Toquinho”, entre otros.

Ha actuado en eventos artísticos no convencionales como; “Fiesta Premio Diario Los Andes”, Festival Coral “Cantapueblo”, “Fiesta de la Vendimia” Acto Central, “Bienal Chandón”, Autosacramental “Semana Santa 2000”, “Homenaje a Osvaldo Guayasamín”, “Veladas Patrias”, “Capricho Español” (Hnos. Pericet), “Vinandino ’99”, “Americanto” “Festival Bajo la Cruz del Sur”, “Bendición de los Frutos”y “Fiesta de la Cosecha”.

Se han presentado en calidad de Director Invitado los Maestros; Manuel Préstamo (U.S.A.), Francisco Rettig (Alemania), Benoît Renard (Francia), Antonio María Russo (Buenos Aires), Carlos Giraudo (Córdoba), Guillermo Scarabino (Buenos Aires), Jorge Rotter (Salzburgo, Austria), Carlos Calleja (Buenos Aires), Pedro Ignacio Calderón (Buenos Aires), Roberto Túbaro (España), Javier Logioia (Buenos Aires), Gabriel Castagna (Argentina), José María Caffi (Madrid, España), Alexey Izmirliev (Bulgaria) y Stanley DeRusha (U.S.A.) y David Gale (U.K).

Al frente del organismo en la figura de Director Estable se desempeñaron los siguientes Maestros: Luis Gorelik (Jerusalem, Israel), Jorge Fontenla (Buenos Aires, Argentina) y Sergio Ruetsch (Mendoza, Alemania). En febrero de 1998 es nombrado Director Titular el Mtro.Gregorio Gutiérrez, oriundo de Tenerife (España).

En 1999 se llama a concurso nacional e internacional para Director Estable Filarmónica recayendo en el Mtro. Nicolas Rauss la designación como Director 2000 de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, cargo que desempeña hasta el año 2004. El Mtro. Alexey Izmirliev se desempeñó en lo sucesivo como Director Titular de la Temporada 2005 el Mtro. Hadrian Avila Arzuza como Director Titular por la Temporada 2006 al que le sucedió en el 2007 el Mtro. Pablo Herrero Pondal, hasta el año 2010. Desde el 2011 como Directora Titular hasta el 2014 la Mtra. Ligia Amadio (Brasil).

En la actualidad y desde el 2015 el Mtro Gustavo Fontana se desempeña como Directora Titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Argentina.-

