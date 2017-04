Recomendaciones para el cuidado de la salud en época invernal

26/04/2017 Opina

En esta época del año es necesario prevenir las enfermedades y las intoxicaciones respiratorias. Por eso, la Municipalidad de Junín recuerda sobre la importancia de maximizar las medidas de cuidado y estar alertas ante posibles síntomas en bebés, niños, embarazadas y adultos mayores, ya que son lo más vulnerables a este tipo de afecciones.

Enfermedades respiratorias

Para prevenir enfermedades respiratorias tales como gripe, bronquiolitis, bronquitis y neumonía, entre otras infecciones, “es importante lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales”, tal como explicó el Doctor Mario Ana, quien también es concejal.

Además, entre otras recomendaciones, Ana destacó:

“Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los seis meses”.

“Tener las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación al día para reducir las complicaciones en la salud y la mortalidad por infecciones respiratorias, en especial en los niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores”.

“No fumar y mantener los ambientes libres de humo. El consumo de tabaco afecta las vías respiratorias”.

“Incrementar la prevención y los cuidados especialmente en embarazadas, adultos mayores, bebés y niños. Es importante estar alerta los primeros síntomas de una infección respiratoria”.

“No automedicarse. Esto puede provocar intoxicación y ocultar síntomas de la enfermedad”.

Intoxicaciones por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un veneno que no tiene color, olor, sabor y no irrita los ojos ni la nariz. Cada año provoca en nuestro país la muerte de unas 200 personas. Al no poder percibirse, es necesario tomar medidas preventivas para evitar que el monóxido contamine nuestra casa:

Dejar la ventilación permanente en cada ambiente.

Observar que la llama del gas se siempre de color azul. La llama amarilla es signo de mala combustión y generación de monóxido.

Si se usa brasero o estufa a querosén, apagarlo afuera de la casa antes de irse a dormir.

No instalar calefones en el baño, ni espacios cerrados o mal ventilados.

En baños, dormitorios y ambientes cerrados solamente instalar artefactos con salida al exterior (tiro balanceado).

Controlar anualmente las instalaciones y el buen funcionamiento de los artefactos de la casa.

“Ante síntomas de intoxicación es necesario ventilar el ambiente y recurrir rápidamente a un centro de salud y hospital”.

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 0800-333-0160 (atención las 24 horas).

