Una juninense participará de torneos internacionales como árbitro de basquet

03/05/2017 Opina

Nacida hace 24 años en La Colonia, Micaela Prado juega y respira básquet desde su niñez. Hoy, ya recibida de profesora de Educación Física y trabajando con niñas en el Estadio Cubierto La Colonia, disfruta de un gran momento personal con su otra pasión: el arbitraje.

Próximamente, por sus condiciones y su enorme personalidad, esta profesora que integra el cuerpo de la Subsecretaría de Deportes del departamento, participará de premundiales y mundiales de básquet en categoría mujeres y también varones.

En una visita que realizó a los estudios de Radio FM Jardín, 87.9, Prado dejó sensaciones respecto de su presente y lo que tiene en vista para su futuro. La charla pasó por diversos temas, pero siempre con uno en común: el básquet.

-¿Cómo fueron tus comienzos?

-Comencé siendo primero árbitro y luego comencé con la carrera de educación física. Empecé a entrenar cuando tenía 10 u 11 años, con la profesora Susana Sánchez, en la cancha exterior de La Colonia. En ese tiempo no existía el Estadio Cubierto La Colonia. Hoy lo valoramos por las características que tiene y las comodidades que brinda.

-Empezaste muy joven con el arbitraje…

-Soy árbitro internacional desde 2012. Rendí una clínica en Córdoba luego de haber sido invitada por FIBA a Colombia en 2011, a un campamento que se hizo para árbitros con proyección (NdR: Tenía 17 años). Desde entonces rendí y he tenido mucha suerte. Agradezco el apoyo del colegio de árbitros y a FIBA por las citaciones a diversos torneos. Estos años he sufrido varios traspies, pero lo importante es la perseverancia y el apoyo de la familia para seguir apostando por esto, con capacitaciones y nuevos conocimientos.

-Es un año movido, de intensa actividad profesional…

-En julio tengo dos premundiales que se hacen en Argentina. Uno, el femenino, será en Buenos Aires. El otro, el masculino, será en Formosa. Ambos son U16 y otorgan cupos para el mundial U17 que se disputará el próximo año. Luego me voy a Italia, a un Mundial femenino sub19. Y recién me avisan que en agosto viajo a China. La verdad es que no esperaba este último viaje, pero lo tomo como una recompensa. Ahora queda representar al país de la mejor manera, para tratar de seguir estando en los planes para las próximas competencias.

-Estas cumpliendo tus sueños…

-Lo soñé desde chica, cuando era deportista y lo hago ahora de grande, cuando soy árbitro. Llegar a un Mundial, a unas Olimpíadas creo que es lo máximo.

-¿Es más fácil dirigir mujeres u hombres?

-Me da igual. Son distintos los métodos de juego. El masculino es más rápido y físico; el femenino hace la diferencia en que es ordenado. Sin embargo, en los niveles internacionales casi no existen esas diferencias.

-¿Cuál es tu evaluación del arbitraje mendocino, hoy?

-En Mendoza tenemos varios árbitros que no son reconocidos, aunque tengan una destacada participación en Liga Nacional, TNA y Torneo Federal. Además, somos dos los árbitros que participamos en el ámbito nacional. Hay un reconocimiento a los árbitros mendocinos en el torneo nacional. Esto de ser árbitro es maravilloso y por suerte me dio la posibilidad de conocer otras provincias.

¿Estás en tu mejor momento?

-Para mi es un momento importante. Siempre quiero agradecer a nuestro Intendente Mario Abed, quien acompañó desde que rendí mi primera clínica. Junto a mi familia, siempre me han apoyado en esta iniciativa.

Prensa Municipalidad de Junín.-