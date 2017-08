El Brozovix se pone a punto para La Liga Argentina

16/08/2017 Opina

Comenzaron las obras en el estadio del Centro Deportivo Rivadavia, el polideportivo Leopoldo Juan Brozovix, donde el Naranja mendocino hace las veces de local y ya sueña con el inicio de La Liga Argentina.

El pasado lunes inició el pulido del parquet del estadio municipal, que sufrirá, además, algunas reparaciones antes de la plastificación, para que quede acorde a la competencia.

Además del parquet, la idea de los dirigentes de Rivadavia es realizar algunas obras de infraestructura, como por ejemplo agregar una platea y llevar a cabo un palco exclusivo para los trabajadores de prensa.

Al respecto, habló el presidente de la subcomisión de básquetbol, Mauricio Francese: “Lo próximo a hacer es el palco de prensa, además hay que cambiar el tablero por el que exige la competencia, en donde figure las faltas de cada jugador. También, tenemos que aumentar la intensidad de la luz. Vamos a llegar a tiempo con todo”, afirmó.

El conjunto del este mendocino ya cerró las fichas nacionales con las incorporaciones de Federico Grenni (Ex Ameghino de Villa María), Gonzalo Álvarez (ex Racing de Avellaneda) y Facundo Lazcano (U23 ex Poeta de Lugano), más la continuidad de Abel Trejo, Leonardo mosconi, Andrés Llaver y Stefano Arancibia. Ahora espera por la llegada de dos extranjeros.

Prensa Centro Deportivo Rivadavia Basquét.-