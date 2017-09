Finalizó la obra de iluminación en el Boulevard Sargento Cabral

11/12/2014

En el Polideportivo Municipal, la noche del día viernes 5 de diciembre se disputaron los encuentros definitorios del Torneo Clausura 2014 de Futsal organizado por la Municipalidad de La Paz. Este torneo que ya viene disputándose desde hace media década logró reunir en esta ocasión a muy buenos equipos del departamento que pugnaban por alzarse con los premios que el municipio había dispuesto y que consistían en trofeos y dinero para los cuatro primeros puestos y para el goleador y valla menos vencida. Los primeros puestos de esta edición quedaron conformados de la siguiente manera, luego de finalizar el encuentro empatado 1 a 1 y definiéndose por tiros desde el punto penal:

DEPORTES EN TRES LINEAS

13/02/2013

Al finalizar la temporada estival en el departamento, queda como balance positivo la realización de la Colonia de Verano MUNISOL 2012 – 2013, por parte del Área de Deportes Municipal. Esta colonia tiene la particularidad de poner al alcance de los niños la posibilidad de disfrutar no solo de la pileta, sino que se suman actividades deportivas y recreativas en general para todos los que participan de ella; y mas teniendo en cuenta el hecho de que si no fuera por la labor del municipio, los niños de La Paz no podrían contar con un lugar donde desarrollar este tipo de actividades; ya que no existen en el departamento clubes deportivos que pongan a disposición este tipo de oferta. En esta edición de la colonia de verano, participaron alrededor de 450 chicos de la Villa cabecera, como así también de los puntos más alejados del departamento, quienes día a día llegaban en los colectivos municipales dispuestos para tal fin al Camping y Natatorio Municipal; donde los profesores de educación física y un grupo de estudiantes de esa carrera los esperaban para poder desarrollar juntos las actividades preparadas para ello.