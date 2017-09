Se realizaron en Rivadavia jornadas de capacitación “protagonismo infantil”

18/09/2017 Opina

Las JORNADAS DE CAPACITACIÓN “PROTAGONISMO INFANTIL ORGANIZADO: PARADIGMAS Y ESTRATEGIAS” dirigidas a trabajadoras/es con niños, niñas y adolescentes de las diversas áreas como municipios, escuelas, efectores de salud, organizaciones de la sociedad civil, etc. y comunidades de la provincia de Mendoza.

Participan en su organización:

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza

• Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

• Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Municipios del Este.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (U.N. Cuyo)

Cátedra Trabajo Social IV: Abordaje Familiar y Equipo de Investigación sobre Políticas Públicas, Derechos Humanos, Género, Instituciones y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (U.N. Cuyo)

Disertantes:

Mg. María Lidia Piotti – Lic. Susana Andrada (Universidad Nacional de Córdoba).

Presentación a cargo de Niñas, Niños y Adolescentes de organizaciones de la sociedad civil.

Fundamentos:

Tomamos de Cussianovich la afirmación que “el protagonismo de los niños, de todos y cada niño particular no es posible sin participación” “El protagonismo es la teoría de la práctica participativa” Desde de este paradigma entendemos la participación protagónica como el ejercicio de un derecho que a la vez condiciona y garantiza todos los demás, desarrolla posibilidades y capacidades humanas. Se pone en práctica en un quehacer cotidiano y en interacción con otros sujetos diversos enmarcados en sus espacios contextuales. El paradigma propugna el acercamiento a problemas y actuaciones sociales, desde experiencias personales y posiciones sociales diversas en la niñez y la adolescencia como hijo, como productor de sentidos, como consumidor, estudiante y trabajador productivo en la adolescencia, como portador de identidad con atribuciones específicas a su edad, como vecino en un territorio y como integrante de colectivos sociales que tratan de concretar derechos expresados en necesidades básicas inmediatas pero también en intereses históricos.

La participación es un proceso en ascenso y movimiento que sucede con interconexiones de lazos sociales, de intereses comunes, implicaciones que generan conciencia y posibilidades de concreción de otros derechos. Son caminos de producción de cambios cualitativos, replanteos vinculados a la adquisición de autonomía por sobre la heteronomía que hasta pocos años ha vivido la niñez en forma absoluta y aún perdura. A la vez, generan en este sector de edad grados ascendentes de responsabilidad y conducen a hacer efectivos nuevos derechos como son formar parte de un proyecto humano, donde pertenencia y presencia se asocien a posibilidades y necesidades comunes con voz y voto.

Aludimos a un concepto de ciudadanía como multidimensional, no solo es el derecho a tener derechos como alguien lo definiera sino, también, la pertenencia a un espacio social con capacidad de decidir políticas sociales en el mismo y además incluye la idea de participación en organizaciones y proyectos colectivos. Por eso hablamos más claramente de con-ciudadanía. Previamente los niños y adolescentes necesitan una formación ética y política que les permita analizar en profundidad la dinámica social, los macro y micro poderes que actúan en ellas y como operan en cada coyuntura. También encierra un compromiso con valores y objetivos de fraternidad y de paz. Ciudadanía es recuperar en la sociedad la centralidad del componente sociopolítico. Es en este sentido que se habla de con-ciudadanía, espacio conquistado y compartido en el ejercicio de derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos.

Para ejercer la con-ciudadanía es necesario que los niños y jóvenes estén integrados a sus comunidades de origen, que se les reconozca su status de miembros plenos de la comunidad, o al menos sus sectores más conscientes y organizados deben promover las prácticas y los discursos sociales de los niños y adolescentes; no representarlos ni reemplazarlos en su protagonismo. Los adultos padres, educadores y profesionales tienen por misión colaborar y acompañar abriendo espacios para ellos y promoviendo su protagonismo. Toda acción sobre la primera edad en el centro de la argumentación debe defender su participación como constructores de ámbitos y canales de comunicación con autoridades, instituciones y otros sectores organizados, lugares casi inexistentes hoy en sus centros de vida.

Ser ciudadano, desde esta perspectiva más amplia, significa estar presente, reclamar el protagonismo en el devenir de los procesos sociales y políticos de la comunidad, acceder a la ciudadanía como percepciones y actuaciones complejas en las que se entremezclan aspectos institucionales, prácticas culturales, acciones políticas, lo lúdico recreativo, la mitigación del dolor y la expansión de la alegría de la vida.

Remover la concepción de dependencia y tutela en la que viven nuestros niños y adolescentes conduce a poner el acento en discutir cuestiones de competencias, sentimientos de pertenencia e implicación en la comunidad, participación en la información, decisión, ejecución y evaluación posterior. Debate que desplaza las acciones socioeducativas hacia la adquisición de estos recursos y hacia las motivaciones necesarias para actuar en la esfera pública.

Esta es la visión que destituye la concepción de menores, incapaces, tutelados para dar paso a otros temas como por ejemplo, qué proyectos ciudadanos necesitan impulsar estas nuevas generaciones; cómo influyen las condiciones estructurales en las diferentes experiencias de ciudadanía que ellos emprenden; qué significa para ellos ser ciudadanos; cómo aprenden los niños y jóvenes a defender sus derechos en la familia, en la escuela, con sus amigos, en las organizaciones a las que participan; cómo consiguen su representación en la esfera pública; desde cuáles políticas generacionales y políticas sociales, que en lugar de excluirlos los privilegien y también, qué norte las guían desde modelos de nación que los incluya con fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Todo esto se fundamenta en que el desarrollo humano integral, con sustentabilidad para las generaciones presentes y futuras, está basado en valores de fraternidad.

La Educación en la participación protagónica es distinta a la de los adultos y varía con la edad, no se expresan de la misma manera en la niñez que en la adolescencia. Sus códigos comunicativos son diferentes. Los niños y las niñas participan en ámbitos festivos, con expresiones estéticas y recreativas, llegan más fácil a los acuerdos o a explicitar las diferencias y difícilmente soporten largos tiempos en el uso de la palabra por estas razones en todos los procesos participativos deben emplearse estrategias lúdicas, de expresión artística y herramientas de la cultura infantil: cuentos, juegos, dramatizaciones, dibujos, símbolos, canciones, el campamentismo, etc. En la adolescencia, además de estas expresiones adquieren importancia la educación entre pares, pueden tener más motivos para crear y dirigir sus asociaciones, Centros de Estudiantes, encuentros Juveniles, Consejos juveniles, etc.

El aprendizaje de la ciudadanía desde esta concepción amplia es más que una interiorización de principios ya que apunta a la constitución de experiencias en la que intervienen las relaciones familiares, grupos de pares, el ámbito público de la escuela y, la representación colegiada en los gobiernos locales y en redes de decisión y movimientos sociales donde los niños y jóvenes van adquiriendo progresivamente valores, pautas humanizadas de convivencia y contenidos que servirán de apoyo a su experiencia vital.

Objetivos:

1.- Conocer los fundamentos teóricos del paradigma del rol social de la niñez y adolescencia desde su protagonismo organizado.

– Identificar otros paradigmas que confluyen en el de la participación protagónica como el Enfoque de Derechos, la Pedagogía de la ternura y la Educación Popular, el cuidado.

3.- Reflexionar sobre el rol del adulto: Profesionales docentes, padres y educadores populares comunitarios e instituciones del Estado frente a la participación protagónica de NNyA y combatiendo el adultismo.

3.- Aprender estrategias de intervención en este paradigma, sus criterios, acciones, proceso, niveles y áreas de abordaje.

4.- Elaborar propuestas de trabajo en diferentes áreas con participación protagónica de la Niñez y Juventud.

Carga Horaria Total: 15. hrs reloj. 10 hrs. presenciales y 5 hrs. no presenciales

PROPUESTA DE PROGRAMA

PROTAGONISMO INFANTIL ORGANIZADO: Paradigmas y estrategias

Primera parte.

Acreditación de participantes.

Mesa Académica de inauguración con presencia de autoridades

Exposición a cargo de Mg. María Lidia Piotti y la colaboración de Lic. Susana Andrada

El derecho del niño a la participación, consagrado en nuestra legislación

Significado de la participación protagónica

Concepciones de niñez

Formas limitadas o equívocas de participación. El adultismo

Mención a paradigmas que confluyen con el Protagonismo infantil organizado: Enfoque de derechos, Educación Popular, El cuidado, La Pedagogía de la ternura.

Procesos consultivos, participativos y autónomos

Segunda parte.

Panel de Niñas y Niños miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al Protagonismo Infantil.

* El Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia cursará invitaciones a las niñas a través de sus organizaciones, para realizar una presentación acerca de sus experiencias de protagonismo, mediante alguna modalidad que resulte de su interés (videos, powers, representaciones, etc.)

Taller de aproximación a Estrategias de intervención participativas, como dispositivo de reflexión a partir de las experiencias. El desarrollo del Taller requiere la lectura previa del material de estrategias por parte de los participantes.

Plenario Final con presentación de la síntesis grupal, aclaración de dudas e inquietudes.

Actividad de Taller:

* Cada participante debe realizar la lectura previa del material sobre Estrategias que debe ser enviado por mail luego de la inscripción.

* Formación de grupos según especialidades de intervención y con 8 personas como máximo por tipos de situaciones en las cuales intervienen: Maltratos, gabinetes escolares, adopción y acogimiento familiar, grupos infantiles y juveniles, problemas de salud, áreas de recreación y deporte, comedores infantiles etc.

* Realización del trabajo en taller en base a consignas cuya síntesis deberá ser presentada por cada grupo en el plenario dando cuenta de dudas, interrogantes, etc. para procurar luego su orientación, aclaraciones o señalamientos, por parte de las docentes.

* Los grupos tendrán en cuenta los testimonios vertidos en el Panel de Niñas para el trabajo grupal.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-