Osep realizó controles de celiaquía en Rivadavia

19/09/2017 Opina

Durante la mañana del lunes 18 de septiembre en Teatro “Luis Encio Bianchi” se desarrolló el programa “Ser Celíaco” de OSEP, el mismo estuvo presente en nuestro departamento a través de gestiones realizadas por la Dirección de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rivadavia.

Cerca de 50 personas, afiliada y no afiliados a la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza, se acercaron para realizarse controles, asesoramiento y detección de la enfermedad, el Programa es desarrollado por la Licenciada Maria Agustina Rubio nutricionista de Ser Celíaco, quien estuvo acompañada en esta oportunidad por la Natalia Ercoli, referente de la Delegación OSEP Rivadavia y por la Directora de Desarrollo Social y Salud del Municipio, Ana Lia Fernandez.

UN POCO SOBRE “SER CELÍACO”.

OSEP cuenta con el programa para la detección, tratamiento y difusión de la celiaquía para todos sus afiliados. Ser Celíaco fue creado en el 2005 y cabe destacar que realiza además del seguimiento médico, apoyo y control nutricional y talleres para sus pacientes.

¿Qué es la enfermedad celíaca?

Se trata de la intolerancia a las proteínas de los cereales como trigo, cebada, avena y centeno. Esa proteína se llama gluten y, lo que hace es alterar las mucosas del intestino, provocando una mala absorción de los nutrientes.

Es una patología autoinmune y tiene una gran predisposición genética. Estadísticamente, la padece uno de cada 150 nacidos vivos.

Es muy importante su diagnóstico temprano para que sus síntomas no sean agresivos y no aparezcan otras enfermedades.

Sus síntomas:

Una persona puede presentar síntomas clásicos, vivir una enfermedad asintomática o padecer solo una cefalea.

Los síntomas en general son muy variados. Los clásicos son digestivos como distensión, inflamación, dolor de abdomen, diarrea o constipación.

Acerca de su tratamiento

No existe ningún tratamiento medicamentoso y el único método eficiente es la dieta libre de gluten, estricta y de por vida, que no admite ningún permitido. Respetarla es la única manera que tiene el paciente de mejorar su calidad de vida y no enfermarse constantemente.

Para tener éxito con el tratamiento, es muy importante, además, realizar constantemente los controles médicos periódicos ya que es una enfermedad que requiere mucha voluntad, tanto del paciente como de su entorno.

¿Soy celíaco?

Con un simple análisis de sangre se puede saber si se tiene la enfermedad celíaca. Para confirmar el diagnóstico completo, el gastroenterólogo, le solicitará posteriormente otros estudios, como una video endoscopía o biopsia, pero el análisis es suficiente para su detección.

El afiliado, que crea padecer celiaquía puede asistir al laboratorio del programa con el pedido médico y realizarse el análisis.

Una vez diagnosticada la enfermedad, recibirá allí control médico, educación nutricional, contención profesional y un apoyo económico -OSEP reintegra 550 pesos mensuales a todos los pacientes celíacos– destinado a colaborar con los gastos de su dieta específica ya que la enfermedad no requiere de medicación.

Requisitos para ingresar al programa:

-Derivación médica: Certificado con diagnóstico confirmado

-Anatomía patológica (biopsia)

-Análisis correspondientes que indiquen la enfermedad

Es importante tener en cuenta que el médico puede solicitar la realización del análisis en las oficinas del programa donde el afiliado deberá asistir, con fotocopia y original del pedido, al laboratorio, de lunes a viernes, a las 6.45.

Para más información de “Ser Celíaco” puede dirigirse al Edificio Xeltahuina, Salta 877, 2º Piso, Ciudad o bien comunicarse al 0261 – 4419284, de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y 15:00 a 16:00.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-