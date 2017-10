Made in USA (Parte II)

31/08/2012

El conflicto salarial entre los docentes y el Ejecutivo está a un paso de solucionarse luego de que en el plenario realizado este viernes en Lavalle, el Sute se mostrara a favor de aceptar el 10% de incremento ofrecido por el Gobierno. Pero a cambio del fin del conflicto, los educadores exigirán que no se les descuentes los días de paro y que la suba se perciba a partir de septiembre en los bonos de sueldo de todos los docentes, y no algunos en septiembre y otros en octubre como se propuso desde Casa de Gobierno. Por su parte, habrá que esperar la respuesta del Ejecutivo teniendo en cuenta que ya se había comunicado que “los días no trabajadores no se pagarán”.

DEPORTES EN TRES LINEAS

14/09/2014

Centro Deportivo Rivadavia recibía el viernes a la Universidad Nacional de Cuyo por la 12º fecha del Torneo Clausura de Mendoza. Sin embargo, la visita no completó el cupo de tres juveniles y por ende perdió el partido como indica el reglamento. La UNC no cumplió con los tres menores en la planilla y los árbitros Mellado y Lucero dieron por suspendido el juego que quedó en manos de Rivadavia.