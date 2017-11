Se realizo en Rivadavia la jornada de capacitación regional en riesgo eléctrico

13/11/2017

Organizada por la Municipalidad de Junín y la Agrupación Gaucha Cultural del departamento, durante el pasado fin de semana se celebró, en el predio de la Agrupación, a lo largo de cuatro jornadas, la Fiesta de la Tradición y de la Artesanía Folclórica, donde una exposición de equinos, pruebas de riendas, Aparte Campero y dos noches de peña folclórica convocaron una multitud de visitantes. Durante la jornada del viernes y sábado, se celebró la exposición de caballos de raza criolla, donde el número de expositores superó las expectativas previas. Además, durante ambas noches, con patios de comidas, puestos de artesanos, y la participación de ballet Inti Nauken, José Molina, Dúo Reynoso-Torino, Los Cerrillanos, Cuarto Creciente, ballet El Antigal, Viento Norte, Guitarras Huarpes, Dúo Folk, Los Soñadores y Los Chimeno, la peña deleitó a todos los presentes.

DEPORTES EN TRES LINEAS

27/07/2011

En la madrugada del 20 de octubre de 2008 hubo una pelea entre dos grupos de jóvenes en la principal plaza de la ciudad de San Martín. Aún hoy el motivo de la gresca no está claro, aunque es probable que arrancara con la discusión de algunas mujeres; lo que nadie pone en dudas es que hubo entonces un muerto, José Luis Rivero (23), que recibió varias puñaladas en la zona abdominal, y también un acusado, Damián Alexander Díaz (21), que fue detenido por la policía no esa noche ni al día siguiente, sino meses más tarde. Ahora, la Cámara del Crimen de San Martín intenta determinar si Díaz fue o no autor del ataque que terminó con la vida de Rivero, que murió en el hospital Perrupato a las 10.