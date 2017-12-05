Resultados del casting para artistas de vendimia “Sueños de una vida en vendimia”
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, realizó el casting de los actores, bailarines folclóricos y contemporáneos que participarán de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2018.
Los ensayos comenzarán el próximo 11 de diciembre en el Complejo Deportivo Municipal y en Centro Cultural “Juan Centorbi” (Cine Ducal) dependiendo la disciplina.
FOLCLORE JUVENIL
MUJERES
1 PETIFOUR MERLANIE 10
2 ALBERONI JULIETA 9,5
3 GUEVARA ALEJANDRA 9,5
4 ALVAREZ FLORENCIA 9,5
5 SANCHEZ MAIRA 9
6 GONZALES LORENA 9
7 MONTENEGRO MAIRA 9
8 GATICA ERICA 8,75
9 DEVITO BELEN 8,5
10 GUAJARDO FLORENCIA 8,5
11 ALANIZ ERICA 8,25
12 MARTINEZ ANDREA 8,25
13 GUERRA ROCIO 8,25
14 MOYANO SOLEDAD 8,25
15 PAIVA PAOLA 8
16 DIAZ MARIBEL 8
17 GUEVARA SILVANA 8
18 MONAFO GISELA 8
19 OGAS JOHANA 7,75
20 ELVIRA ELIANA 7,75
21 GAUNA JESICA 7,75
22 PAEZ MARIA 7,75
23 ACEVEDO MARIA 7,75
24 OROZCO DANIELA 7,75
25 OROZCO SOLEDAD 7,75
26 HEREDIA CINTIA 7,75
27 MELISA FERNANDEZ 7,5
28 ROJAS ROCIO 7,5
29 QUIROGA ROXANA 7,5
30 GAUNA MARIA 7,5
31 ACEVEDO JESICA 7
HOMBRES
1 ACIEF VICTOR 9,75
2 PIZZARRO A. NICOLAS 9,75
3 ZAPATA RAMON 9,5
4 FUENTES CARLOS 9,25
5 AVILA MARCELO 9,25
6 CABALLERO HUGO 8,75
7 GERARDO ZANCHES 8,75
8 FERNANDEZ MATIAS 8,75
9 VALLEJO DIEGO 8,5
10 BRITOS JUAN 8,5
11 MONTESINO JOSE 8,5
12 HERRERA MATIAS 8,5
13 ALANIZ WALTER 8,25
14 CIFUENTE ALDO 8,25
15 MESA JESUS 8,25
16 ARIAS NAHUEL 8,25
17 MOYANO MIGUEL 8,25
18 OROZCO FEDERICO 8
19 CARRERA ANGEL 8
20 GORDILLO GERARDO 7,75
21 CHIRINO FRANCO 7,75
22 OLGUIN ALEJO 7,75
23 CAMPAGNA EMANUEL 7,5
24 CABRERA ALEJANDRO 7,5
25 OLIVARES GERMAN 7,25
26 AVILA GUSTAVO 7
27 TORRES NICOLAS 7
28 GIMENEZ RAMIRO 7
29 PEREYRA ALEX 7
30 AVILA GUSTAVO 7
31 ROBLEDO FRANCO 6,75
FOLCLORE ADULTO
MUJERES
1 RUIZ ROXANA BELEN 10
2 SALVATIERRA CARMEN 9,6
3 BALDOR MIRIAM LILIANA 9,3
4 SOSA VIVIANA RAMONA 9
5 TERRAZA MONICA 9
6 MUÑOZ SONIA MARIA 9
7 VILCHEZ NATALIA 9
8 VIDELA ERIKA 9
9 TORRES MARIA 8,6
10 ALVAREZ MARIA SOL 8,6
11 PEREYRA NATALIA 8,3
12 AGÜERO MIRTHA ELBA 8
13 JOFRE MIRTHA 7
HOMBRES
1 CHAVEZ PABLO 10
2 RENNA JUAN 9,6
3 GATICA JAVIER 9,6
4 JACOME DAVID RICARDO 9
5 SANTANDER FERNANDO 8,6
6 HIDALGO ANGEL 8,6
7 FERNANDEZ MARTIN 8,3
8 BELLO ANTONIO 8
9 TORRES ALEJANDRO 8
10 GUADAGNINI WALTER 8
11 OLGUIN DARIO 8
12 AMAYA JAVIER 7,6
13 PAEZ ALFREDO 7,6
CONTEMPORÁNEO
MUJERES
1 MURADAS BARBARA M.
2 QUISTAPACE EVELYN 9,8
3 VIDELA CAMILA 9,4
4 GENTILE NAZARENA 9,2
5 GONZALEZ MELISA 9,2
6 ZORRILA PRISCILA 9
7 GENTILE BRUNELLA 8,8
8 FREDES AGUSTINA 8,4
9 DIAZ MARIBEL 8,2
10 REYNOSO MILAGROS 8
11 SANTONI MARIANELLA 7,8
12 LUJAN MALENA 7,6
HOMBRES
1 CORREA ALEJANDRO 9,4
2 ACIEF TOMAS 9,4
3 CUENCA JONATHAN 9,2
4 ARABALE WALTER 9
5 MANRIQUE IVAN 9
6 QUINTEROS ESTEBAN 9
7 CHAVEZ ALEXIS 8
8 MONTIEL JOSE 7,6
TEATRO
MUJERES
1 ALVAREZ MELINA 10
2 ESCOBAR SONIA 10
3 BENAVIDEZ EVELYN 10
4 GONZALEZ TATIANA 10
5 ALAVAREZ LEILA 9,5
6 SOSA VALENTINA 9
7 GONZALES MORENA 9
8 SILVESTRI MARIA 8,5
9 SOLOA CARLA 8,5
10 SABATTINI FLORENCIA 8,5
11 MARCOS MARIA SOL 8,5
12 GELVEZ LUZ 8
13 ZACCARIAS MARIA 8
14 VARGAS KAREN 8
15 SATO GISELLA 8
HOMBRES
1 QUESADA LUIS 9,5
2 PALMA FEDERICO 9,5
3 PEREYRA CRISTIAN 9
4 VONKKUNOSKI ALESSANDRO 8,5
5 RUIZ FRANCISCO 8,5
6 MORENO EMMANUEL 8,5
7 NIEVAS LUIS MIGUEL 8,5
8 BARAUNA EMMANUEL 8,5
9 SOSA FACUNDO 8,5
10 BARAUNA BAUTISTA 8,5
11 QUINTEROS SILVIO 8
12 INOSTROZA EXEQUIEL 8
13 SORIA ANGEL ADRIAN 8
14 PERAFAN PABLO 7,5
15 TAGLIO JULIO 7
Prensa Municipalidad de Rivadavia.-
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