Cómo funcionarán los servicios en los fines de semana largos de estas fiestas en la provincia

24/12/2017 Opina

El domingo 24 y el 31, el transporte público circulará con frecuencias de un día sábado, hasta las 21.30. Todos los detalles de cómo funcionarán los servicios de transporte, salud pública y OSEP, el centro de información turística, así como reclamos ante problemas de luz o agua. Las precauciones y prohibiciones en espejos de agua.

Más de 2000 Policías custodiarán las fiestas de fin de año

Los operativos comenzaron esta semana y se extenderán hasta el próximo 7 de enero de 2018. Se intensificarán los controles viales con rigurosos exámenes de alcoholemia. Para los festejos de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno provincial ha puesto en marcha un operativo de prevención donde se intensificarán los controles viales y de alcoholemia.

Para esto, el Ministerio de Seguridad afectará a más de 2000 efectivos policiales que se distribuirán en zonas comerciales, parques y zoológicos, controles viales, puestos fijos y móviles y espejos de aguas.

Desde la cartera de Seguridad informaron que entre las medidas adoptadas para los días 24 y 25 de diciembre se reforzarán la prevención en zonas comerciales espacios de recreación como parques, plazas, zoológico y los tradicionales espejos de agua, ríos y cauces de riesgo, donde se tendrá mayor hincapié en la prevención de aquellos lugares que se encuentran prohibidos para esta actividad.

En materia de seguridad vial se intensificarán los controles en rutas de ingreso y egreso a la provincia y principales accesos a las ciudades cabeceras con rigurosos exámenes de alcoholemia.

En total, habrán 26 puestos fijos y 8 puestos móviles donde estarán abocados más de 150 efectivos con 18 móviles, 30 motos y 36 alcoholímetros de Policía Vial por turno con el apoyo de las direcciones de Seguridad Vial de los municipios.

Por otro lado, se harán operativos viales en zonas aledañas a boliches, el parque General San Martín, El Challao, Maipú y otros sitios.

Las medidas de seguridad, también, se extenderán en terminales de ómnibus, hoteles y lugares de alojamiento ya que se espera una mayor influencia de visitantes en esta época.

Fiestas habilitadas y locales de pirotecnia

La subdirección de Control y Eventos de Esparcimientos informó que son 8 las fiestas que cumplen con todas las medidas de seguridad y documentación para los festejos de Navidad.

Estas son:

– Chritmas Eve: Calle San Martín 673, de Maipú.

– Galpon Fest: Acceso Este, Lateral Sur km 1020 de Fray Luis Beltrán, Maipú.

– Fiesta La Fortaleza: Calle Belgrano Norte s/n de Tupungato.

– Floura: Calle La Argentina Km 6 de Tunuyán.

– Fiesta Grossa: Calle Independencia y 9 de Julio de La Paz.

– A la Quinta Fest: Belgrano y Martín García de Rivadavia.

– Natural Fest: Los Andes y ruta 171, Real del Padre, San Rafael.

– Fiesta Nomade: Centenario s/n entre calle 15 y 16 de Bowen, General Alvear.

En cuanto a la venta de pirotecnia, los departamentos de Godoy Cruz, Ciudad, Maipú, Luján, Tunuyán y Tupungato tienen prohibido la comercialización de productos pirotécnicos.

El resto de los departamentos comercializarán pirotecnia en aquellos comercios que hayan adquirido la autorización correspondiente bajo la resolución 3371 del ministerio de Seguridad que indica el trabajo en conjunto del personal de la cartera y de los municipios.

Servicios: transporte, electricidad, agua

El servicio urbano, el Metrotranvía y de media y larga distancia funcionarán el domingo 24 y 31 con frecuencias de un día sábado, hasta las 21.30, dependiendo del recorrido que realiza cada línea. En tanto, el 25 y 1 de enero los colectivos estarán prestando el servicio con las frecuencias habituales de un domingo.

Ante la reducción del servicio de transporte público, desde la Secretaría de Servicios Públicos se recomienda salir con antelación de los hogares para llegar a horario a destino. Lo mismo sucede con el servicio de taxi y remís, ya que en esas fechas suelen colapsar las líneas de las empresas.

Estos consejos permitirán que los usuarios no opten por servicios ilegales, ya que, por el apuro. estos vehículos están a la orden del día. Es importante saber que estos coches no cuentan con seguro ante un eventual accidente, y lo más importante es que no están habilitados para este fin por la Dirección de Transporte.

Luz y agua

Ante problemas con el servicio eléctrico, situaciones de riesgo en instalaciones eléctricas en la vía pública, cables y/o postes caídos o cortados, entre otros, dar aviso de forma inmediata a su distribuidora.

Edemsa: 0 800 3333 672 – SMS: LUZ (espacio) número de NIC al 29600.

Edeste: 0 800 666 3337.

Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz: 0 800 999 0756.

Cooperativa Alto Verde: 0 800 999 4295.

Cooperativa Monte Comán: 0260 4490033.

Cooperativa Rivadavia: 0263 4442711 – int. 15.

Cooperativa Santa Rosa: 0261 154534622 – Nextel: 149*3773 – 4241890.

Cooperativa Sud Río Tunuyán: 0263 4445545.

Cooperativa Medrano: 0263 4491051 – 0263 154561654 (Guardia).

COSPAC: 02625 480039 int 202 (Guardia)

Cecsagal: 02625 422028 y 422055.

EPRE: 0800 222 3773 | APP EPRE Usuarios (desde celular).

Agua potable

Por inconvenientes en el suministro normal de agua potable, el usuario deberá comunicarse con su prestador. Si es AYSAM, el número de contacto es 0810 777 2482. A su vez, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que en caso de no tener una respuesta por parte del operador, podrá recurrir al ente vía www.epas.mendoza.gov.ar.

Turismo

El Centro de Información Turística ubicado en el edificio del Emetur (San Martín 1143, Ciudad) estará abierto los días 24 y 31 de diciembre de 8 a 16. Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado.

Espejos de agua y cómo evitar accidentes

Consejos y recomendaciones para el uso de espacios públicos y espejos de agua: los diques de nuestra provincia son profundas reservas de agua, por lo que bañarse o nadar en ellos es riesgoso.

*Está prohibido bañarse en espejos de agua y cauces debido al riesgo que suponen los terrenos acuáticos cenagosos y los suelos rocosos. Lo mismo ocurre al alcanzar grandes profundidades al nadar o bañarse en ellos. Se pide a la población tener siempre presente que en los lugares donde rige la prohibición de bañarse, las posibilidades de rescate son limitadas.

*El Nihuil, Los Reyunos y El Carrizal son los únicos espejos de agua que tienen áreas boyadas para nadar. Son, por lo tanto, los únicos lugares en los cuales está permitido bañarse en toda la provincia.

*En pesca y náutica, se debe cumplir con la reglamentación vigente obligatoria. Para practicar estas actividades, se debe presentar documentación habilitante expedida por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Los lugares para la obtención de los permisos y su reglamentación están disponibles en www.ambiente.mendoza.gov.ar.

Está prohibido

*Ingerir alcohol en los espejos de agua y zonas aledañas. Están previstas sanciones económicas para quienes infrinjan la disposición.

*Navegar de 21 a 7, en todos los espejos de agua de la provincia, y es obligatorio el uso el chaleco salvavidas.

*Pescar en lugares en los que se ponga en riesgo la seguridad de las personas. No se deben elegir lugares escarpados o donde el suelo no esté consolidado.

*Por las altas temperaturas y los riesgos propios de la fecha, se recomienda no hacer fuego, para evitar incendios forestales. En caso de hacer fuego en una churrasquera, es imprescindible apagar completamente el fuego y las brasas.

Disfrutar del agua con menos riesgo

–Bajo el agua hay elementos que nos pueden dañar o atrapar: vidrios, algas, alambres, rocas, escombros, etc.

–El agua no está en condiciones higiénicas y se pueden adquirir enfermedades e infecciones.

–En los cauces y canales nadie podrá asistir en caso de que se sufra un accidente.

–Aunque el agua, en la superficie, parezca calma y lenta, existen pozos, remolinos y corrientes internas que impedirán mantenerse en la superficie.

–Las corrientes de agua arrastran sin que se pueda evitarlo.

–Hay formas más sanas y seguras de refrescarse.

–Está prohibido bañarse en cauces y canales. Resolución de Irrigación 160/93.

–Muchas personas, sobre todo menores y jóvenes, han perdido su vida. Evite producirle este dolor a familiares y amigos.

La Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente realizará operativos de control en todos los espejos de agua de la provincia con personal de Náutica, Guardaparques y Guardavidas.

Parque General de San Martín: controles permanentes y restricciones vehiculares

El 24 y 25 de diciembre como el 31 y el 1 de enero no se permitirá el ingreso vehicular al Parque General San Martín de 8 a 20 y habrá controles permanentes de guardaparques, inspectores y la Policía de Mendoza.

Las familias que decidan pasar sus fiestas allí podrán ingresar sin vehículo hasta las 20, por las entradas habituales.

Salud

*Hospitales públicos, centros de salud, ambulancias y 911

*Guardias reforzadas con equipo quirúrgico en los hospitales de cabecera y regionales, camas disponibles en terapias intensivas por cualquier eventualidad será la modalidad para estos próximos fines de semana de la Fiestas de fin de año.

*Ambulancias de alta complejidad en los espejos de agua –Carrizal de abajo, Potrerillos y El Nihuil–, así como en el río Mendoza a la altura de Blanco Encalada y Cacheuta, junto a sus centros de salud en horario normal, son otros puntos importantes de las medidas previstas.

*Los hospitales tendrán un refuerzo en la guardia en las diferentes especialidades con un sistema de contingencia que se activará automáticamente si se producen eventos múltiples. Además, en todos los departamentos habrá centros de salud que atenderán las 24 horas.

*El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) funcionará con todas sus bases operativas, todas vinculadas al 911 y distribuidas fundamentalmente de acuerdo con el porcentaje de población. Habrá 10 en el Gran Mendoza, 1 en el Corredor Andino y Uspallata, 3 en el Valle de Uco, 3 en la zona Este y 2 en San Rafael.

OSEP: ¿Dónde concurrir ante una emergencia?

*Guardias oftalmológicas

*Con coseguro: $80.

*Clínica Privada de Ojos Dra. Mulet: 9 de Julio 2142, Capital. Teléfono 0261 4204503. Guardia las 24 horas.

*Clínica de Ojos: San Lorenzo 375, Capital. Teléfonos 0261 4497800, 4295656 y 0800 333 6567. Guardia activa de lunes a viernes de 19 a 22. Guardia pasiva, de lunes a viernes de 22 a 24. Sábados, domingos y feriados, de 9 a 13 y de 16 a 22.

*Dyter: España 782, Capital. Teléfono 0261 4290762. 25 de Mayo esquina Rivadavia. Teléfono 0261 4230799. Montevideo 245, planta baja. Guardia las 24 horas, rotativa en las tres sedes. Antes de concurrir, consulte al 08003332525. Guardia las 24 horas.

*Hospital Central. Servicio de Oftalmología: Alem y Salta, Capital. Teléfono 0261 4490570. Guardia las 24 horas.

Guardia odontológica

*Centro Odontológico de OSEP: Perú 1258, Capital. Teléfono 0261 4252700. Guardia las 24 horas los 365 días del año.

*Guardia traumatológica

*Con coseguro cero, sólo para urgencias.

*Clínica Francesa: Ejército de los Andes 1696, Guaymallén. Teléfono 0810 333 8763.

*Clínica Santa María: Federico Moreno 1519, Capital. Teléfono 0261 4258011.

*Clínica Santa Clara –Av. San Martín 835, Godoy Cruz. Teléfono 0261 4496700. El servicio es gratuito, con atención las 24 horas los 365 días del año.

Urgencias en el territorio provincial

Quemaduras, intoxicaciones y atragantamientos son algunos de los accidentes comunes en época de Fiestas. En caso de urgencias que requieran atención médica, se puede consultar el listado para saber dónde concurrir.

Centros de atención médica por zonas o departamentos

RIVADAVIA

Hospital Carlos Saporiti. Lamadrid s/nº. Teléfono 0263 442253.

Clínica del Sol. Constitución 48. Teléfono 0263 4443322.

Clínica del Este. San Martín 5577. Teléfono 0263 4442555.

Luján de Cuyo

*Sanatorio Regional. San Martín 928. Teléfono 0261 4980224.

Maipú

*Hospital Diego Paroissien. Godoy Cruz 551. Teléfono 0261 4972833 y 4972288.

*Hospital Alfredo Metraux. España 162. Fray Luis Beltrán. Teléfono 0261 4921000.

*Centro Médico Rivadavia. Rivadavia 201. Teléfono 0261 4810160.

*Maipú Med. Ozamis 737. Teléfonos 0261 4813122, 4816448 y 4811824.

*Consultorios Médicos Santa Lucía. Ozamis Sur 189. Teléfono 0261 4813917.

General Alvear

*Hospital Enfermeros Argentinos. Emilio Civit s/nº. Teléfono 02625 422165.

*Sanatorio Clínica Atuel. Fleming 292. Teléfono 02625 422351.

*Sanatorio Clínica Gasa. Carlos Pellegrini 50. Teléfono 02625 422072.

San Rafael

*Hospital Teodoro Schestakow. Torres 170. Teléfono 0260 422580.

*Hospital Español del Sur Mendocino. Av. El Libertador 950. Teléfono 0260 4423960.

*Policlínica Privada. Hipólito Yrigoyen 985. Teléfono 0260 4433333.

*Clínica Ciudad. El Libertador 254. Teléfono 0260 4424144.

Malargüe

*Hospital de Malargüe. Avda. Gral. Roca y Aldao. Teléfonos 0260 4471858 y 4471048

La Paz

*Hospital Arturo Illia. Caligniana 382. Teléfono 02626 421022.

Lavalle

*Hospital Domingo Sícoli. Belgrano 415. Villa Tulumaya. Teléfono 0261 4941049.

Tunuyán

*Hospital Antonio Scaravelli. Uruguay y Martín de Güemes. Teléfono 02622 422324.

*Instituto Médico. Av San Martín 1845. Teléfonos 02622 422201 y 422739

*Sanatorio del Valle de Uco. San Martín 84. Teléfono 02622 422722.

San Carlos

*Hospital Victorino Tagarelli. Bernardo Quiroga 109. Eugenio Bustos. Teléfono 02622 451166.

*Centro de Salud Nº 101. Ejército de los Andes 588. Teléfono 02622 470001.

*Microhospital de La Consulta. Ricardo Bustos 336.

Tupungato

*Hospital Las Heras. Las Heras y Monseñor Fernández. Teléfono 02622 488293

Santa Rosa

*Hospital Fernando Arenas Raffo. Julio A. Roca 239. Teléfono 0263 497028.

San Martín

*Hospital Alfredo Italo Perrupato. Canal Costa Montecaseros y Ruta 50. Teléfonos 0263 422195 y 420158.

*Sanatorio Argentino. Alte. G. Brown 83. Teléfono 0263 4423443.

*Clínica Ateneo. Bailén 80. Teléfono 0263 4420176.

Junín

*Centro de Salud Nº62 Oscar de Lellis. Salvador González 192. Teléfono 02623 492300.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-