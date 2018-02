Noche de Rock en Mendoza

02/02/2018 Opina

El rock se hizo presente en la tercera jornada del XXXII “Festival Nacional Rivadavia Canta al País” con bandas locales y con la participación estelar de “La Beriso”.

La banda liderada por Rolo Sartorio rompió un récord: fue la noche de rock que más asistencia de público tuvo en 32 años, ya que más de 20 mil personas se rindieron ante el líder de la banda y sus muchachos.

La Beriso, la banda oriunda de Avellaneda que supo ser telonera de Los Rolling Stones, Guns N’ Roses y The Who subió al escenario del complejo municipal. Los primeros acordes de “Legui” dieron inicio al show que duró aproximadamente 2 hs. Luego, llegó el turno de “Realidad”, “Lo olvidó”, “Mano a mano”, “Camina el dolor”, “Mañana”, “El éxito”, “Todo es mentira”, “Te burlaste”, “Enloquecer”, “Porque”, “Corazón duro”, “Sobreviviendo”, “Salir”, “Otra noche más”, “Un error”, “Pensamientos”, “Estadio Azteca” de Andrés Calamaro, “Cómo olvidarme”, “Madrugada”, “Tres mujeres”, “Traicionero” y “No me olvides”. Con “Ella” , la banda liderada por Rolo Sartorio se despidió del XXXII Festival Nacional Rivadavia Canta al País.

“Bipolares” (liderada por Facundo Escudero, Franco Boschini, Martín Morata, Matías Colonia y Exequiel Quiroga) fue una de los dos conjuntos locales ganadoras del certamen de bandas, que le permitió ser telonero de “La Beriso” y “Don Torres”. A puro rock, esta noche cumplieron un sueño e interpretaron: “Las estrellas”, “Llévame” y “Volverte a ver”. “Cara o SeKa” (compuesta por Eduardo Barroso, Maximiliano Bautista, Damián Bustos, Gastón Panella, Lautaro Panella, Franco Rad y Ezequiel Araya) fue el otro joven grupo ganador. Al compás del ska y reggae tocaron: “Camino”, “Paginas vacías”, “Al ritmo del ska”, entre otros temas de su autorí

