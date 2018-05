El BID presente en el este mendocino

06/05/2018 Opina

El próximo lunes 07 de mayo a las 11 horas en el ITU (Instituto Tecnológico Universitario) se realiza la conferencia de prensa sobre la presentación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en nuestro departamento.

EL EVENTO

El evento se realizará el miércoles 9 de mayo de 9:00 a 13:00 en el Teatro Municipal “Luis Encio Bianchi” de Rivadavia, la entrada es gratuita.

El objetivo del encuentro es llevar al Valle Central Oasis Este de Mendoza los efectos de la pasada Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo realizada a fines de Marzo en Mendoza.

Destinado a funcionarios, empresarios y referentes sociales de la provincia. Como así también, a estudiantes, egresados y docentes del Instituto Tecnológico Universitario.

Expondrán tres oradores: Ing. Gerardo Belinsky, Cónsul Honorario del Estado de Israel M.C., Secretario del FD; el Dr. Lic. Economista Orlando Reos, ex alto funcionario del BID, ex docente universitario, ex ejecutivo de empresas mendocinas grandes y medianas con fuerte actividad y presencia mundial, consultor y; Prof. Cdor. Carlos Abihaggle, Embajador Argentino en Chile M.C., ex docente universitario, consultor.

Los ejes a desarrollar a partir de distintas metodologías son:

1) Foro Diplomático de Mendoza (FDM), el BID y el Grupo de Apoyo Mendocino a la Asamblea del BID (GAMAB 2018)

2) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Valle Central Oasis Este de la Provincia de Mendoza;

3) El Grupo de Apoyo Mendocino al Desarrollo Estratégico 2050 (GRAMDE 2050); actividad protagónica territorial.

El encuentro se desarrollará como parte de la actividad institucional de inserción territorial y vinculación concreta al medio del ITU. En esta oportunidad es organizado por estudiantes de 1° año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas Sede Este.

La entrada es gratuita, pero deben inscribirse previamente a través de www.eventbrite.com.ar

Para más información:

Instituto Tecnológico Universitario

Sede Rivadavia: Tel +54 263 4443857

www.itu.uncuyo.edu.ar

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-