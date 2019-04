42° Maratón Aniversario de Rivadavia

09/04/2019 Opina

El departamento de Rivadavia se prepara para vivir la edición XLII de su tradicional Maratón Aniversario que se realizará el próximo sábado 13 de abril y ya es uno de los clásicos eventos que se viven todos los años para festejar el cumpleaños del departamento.

La Municipalidad de Rivadavia por medio de la Dirección de Deportes y Recreación que junto a la Subcomisión de Atletismo del Centro Deportivo Rivadavia, más integrantes de CLAF (organizadores del Triatlón Desafío Carrizal), están trabajando en cada detalle de esta novedosa edición, que contará con premios en efectivos.

Distancia 10km

Recorrido: Largada y Llegada: Paseo del Lago (Ruta 62 y Brandsen)

Categorías

COMPETITIVA 10km

VARONES / DAMAS

COLEGIAL: (3 km) varones, damas, especiales.

RECREATIVA: Caminata y Público en general (3 km)

Inscripciones

Las inscripciones online estarán habilitadas a partir del día 15/03/2019 hasta el 12/04/2019 en

www.rivadaviamendoza.gob.ar/maraton y en oficinas de Dirección de Deportes hasta el 12/04/2019 a las 12:00 hs.

Informes: Subcomisión de Atletismo del CDR a los Tel. 2634-333684.

Acreditaciones: Sábado 13 de 14:00 a 16:00 hs en el Paseo del Lago.

Se entregarán números y Kit energéticos. Los primeros 175 inscriptos recibirán la remera de la Maratón Aniversario

Se inscribirá sin límite de participantes en todas las categorías.

COSTOS de Inscripción

10km $ 300 Colegial: $ 20 Caminata: $20

Premiación:

Categoría 10km general: Varones y Damas

1º $ 5.000 2º $ 4.000 3º $ 3.000 4º $ 2.000 5º $ 1.000

Medallas finish

Categoría 10 km por edades: Varones y Damas

Distinciones y medallas finish.

Identificación, clasificación y tiempo límite

Cada participante en categoría 10km será provisto de un dorsal (número participante), que deberá ser colocado en el pecho, en caso de no cumplir con alguna de estas especificaciones no será clasificado. En caso de pérdida no habrá reposición de los mismos. Deberá permanecer visible en su totalidad al igual que el nombre de los patrocinadores y organizadores.

El tiempo límite, estipulado para la clasificación en 10km será de 1.30hs desde el momento de largada.

Las categorías serán por año de Nacimiento Todo competidor que no cumpla el circuito trazado, evadiendo cualquier control, será automáticamente descalificado. No se permitirán conductas antideportivas en el Evento, los incluyentes quedarán descalificados. Todo reclamo se deberá hacer por escrito, quedando a disposición de la organización la evaluación de la situación. No se permitirá el acompañamiento de los deportistas (moto, bicicleta, etc). Autorizaciones

Los menores de edad deben contar con la conformidad escrita del padre, madre tutor o encargado.

Cronograma

– 14:00 a 16:00 Acreditación en el paseo de Lago

– 14:00 hs Colegial

– 15:30 hs Caminata

– 16:30 hs Carrera 10 km

Controles, hidratación, servicio médico

Habrá puestos de control y de orientación en distintos lugares del recorrido. Se ofrecerán servicio de hidratación, agua mineral en el lugar de llegada. Un servicio de ambulancias acompañará el desarrollo de la competencia.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-