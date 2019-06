Interesante charla sobre donación de sangre y médula ósea en el Bianchi

28/06/2019 Opina

La charla sobre donación y trasplante de médula ósea “HAZTE DONANTE DE MÉDULA”, fue una iniciativa de la docente Rosana Ruiz apoyada por la Directora Susana Carretero del CEBJA Nº 3-016 “Benjamín Franklin”, con el acompañamiento de docentes y alumnos de la institución y publico en general.

La charla contó con la presencia del Intendente Miguel Ángel Ronco; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mauricio Di Césare y las concejales Beatriz Sànchez y Laura Abate, quien fue la encargada de presentar dicho proyecto tan importante para este tipo de enfermedades.

El Concejo Deliberante declaró de interés departamental la charla sobre concientización de donación de médula ósea, bajo la resolución Nª 2019-00160/7.

La docente explicó los pasos para ser donante que son simplemente anotarse en un registro mundial de donantes y realizarse una extracción de sangre. Una vez anotada la persona será llamada en caso de tener compatibilidad y solo se extrae sangre del brazo para donar.

Muchas personas, el 97% de ellas niños, mueren por el solo hecho de no tener donantes. Mendoza cuenta con un muy bajo registro y esto es más que nada por falta de información, por mitos erróneos y por falta de concienciarse sobre la importancia de ser solidario como donante.

Si bien el proceso para la donación es simple (la donación se puede hacer mediante una simple transfusión de sangre) solo 1 de cada 40.000 personas son 100% compatibles con el enfermo, por esto es importante que existan muchos donantes.

Un momento impactante de la charla fue la palabra de Ana María Pavoni, Presidente de la Asociación “Hagamos algo por los chicos con leucemia”. Con su hija Tamara, contó como enfrentaron “al monstruo de la leucemia”, cómo otros padres en situaciones parecidas los ayudaron, y como su esposo, fallecido por cáncer, periodista, hizo una campaña de difusión por las redes que logró conseguir la cantidad de donantes que Tamara necesitaba. “Lo que mata a nuestros chicos no es la leucemia sino la falta de donantes, nuestro lema es: “Aquí no se rinde nadie”.

También recalcó que los pacientes son grandes luchadores, “los niños le ponen toda garra a la vida” e invitó a todos a involucrarse: difundiendo, donando, informándose. También la petición al estado, intendencias, concejales y políticos para trabajar en el tema.

Finalmente el Intendente Miguel Ángel Ronco tomó la palabra “refiriéndose con emoción a un caso cercano de leucemia y de las dificultades que pasan aquellos que la padecen, la necesidad de solidaridad para salvar vidas, ponerse en los zapatos de otro porque nadie está exento de pasar por situaciones así”.

También dijo que desde “el Área de Vivienda se aportan acondicionamientos para mejorar la calidad de vida de los niños con leucemia del departamento”.

La profesora Rosana Ruiz por último, contó qué fue lo que la motivó a conectarse con la asociación e investigar y tener la iniciativa de difundir la necesidad de donantes. El

Se donante, inscribirte en: INCUCAI, Donación de médula ósea: Salta 1000, Mendoza, Mendoza (0261) 442-0060 Int. 581 | donantes@incucai.gov.ar | www.incucai.gov.ar

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-