Leonardo Catelotti se suma a Rivadavia

03/08/2019 Opina

Un viejo anhelo de la institución se concretó en las últimas horas. El ala pívot con pasado reciente en Petrolero Argentino de Neuquén, es el cuarto confirmado para Fernando Minelli, tras asegurar a Mosley (ficha extranjera), Arancibia y Francese.

Tras la salida de Abel Trejo, la Comisión Directiva cerró a Leonardo Catelotti, ex jugador de Petrolero Argentino. Con sus 2,02 metros aportó en la última Liga Argentina 8,2 puntos por juego, además de bajar 5,6 rebotes en promedio.

Una vez confirmado el acuerdo, el jugador confesó: “La llegada a Rivadavia me pone muy contento, con entusiasmo. Me han hablado veces anteriores y se dio ahora, eso me provoca felicidad. Es un club serio y que siempre juegan ordenado, logrando buenas actuaciones desde el torneo local, Federal hasta llegar a la Liga Argentina. Mantienen un proyecto desde hace tiempo, encabezado por su entrenador Fernando (Minelli)”.

El oriundo de Colón, Entre Ríos, ha tenido una interesante carrera desde que fue reclutado por Bahiense Del Norte a sus 14 años. Su carrera profesional inició en Pedro Echagüe de Paraná jugando Liga B y TNA, siguió por Atlético Tala, Sportivo Las Parejas, Pérfora de Plaza Huincul, Independiente de Neuquén y finalmente Petrolero Argentino.

A sus casi 28 años (29-09-91), tendrá su primera experiencia en la provincia de Mendoza con un plantel prácticamente nuevo que intentará volver a ser protagonista como lo logró en sus primeras dos temporadas en la Liga Argentina.

