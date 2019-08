Ramiro Trebucq jugará en Rivadavia

El campeón del torneo de volcadas en el último Juego de las Estrellas, será jugador de Rivadavia Básquet en la próxima Liga Argentina. Proveniente de Argentino de Junín, buscará ser uno de los baluartes en el elenco de Minelli.

Los Naranjas siguen reforzándose de cara a su tercera Liga Argentina de manera consecutiva. Confirmadas las renovaciones de Stefano Arancibia y Guido Francese, más las incorporaciones de Latraius Mosley (ficha extranjera) y Leonardo Catelotti, ahora es el turno del pívot Ramiro Trebucq.

Con sus 2,04 metros viene de aportar muchos minutos en Argentino de Junín y el pasado 14 de julio se coronó campeón del torneo de volcadas en el Juego de las Estrellas, venciendo en la final a Máximo Fjellerud.

Tras confirmarse el traspaso, “Rama” como es conocido en el ambiente, describió su alegría: “Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de viajar a Mendoza, se me iluminaron los ojos, porque tengo personalidad de aventurero. Viajé de chico con mi papá que es camionero y mucho no recuerdo de la provincia, pero todos me dicen que es una hermosura”.

Además agregó: “Estoy muy entusiasmado con mi llegada a Rivadavia. Quiero llegar ya y arrancar. He hablado bastante con Fernando (Minelli) y me contó sobre su idea de juego. Estoy feliz de que hayan confiado en mí, lo tomo como un gran paso en mi carrera. Se van a encontrar con un jugador aguerrido que le gusta hacer el trabajo sucio, pero por sobre todas las cosas, un buen compañero”.

Trebucq, de 24 años, arribará en los próximos días a Mendoza y se pondrá a disposición del cuerpo técnico. Ahora, la Comisión Directiva apunta a la contratación de dos bases, teniendo en cuenta las salidas de Federico Grenni y Andrés Llaver.