Fumaneri y Costa serán los bases de Rivadavia

07/08/2019 Opina

Juan Fumaneri y Valentín Costa, fueron los elegidos por Fernando Minelli y la Comisión Directiva, para la próxima temporada que Rivadavia Básquet afrontará en La Liga Argentina. Jugadores jóvenes con mucho potencial, se sumarán en los próximos días al plantel Naranja.

Luego de las contrataciones de Latraius Mosley, Leonardo Catelotti y Ramiro Trebucq, más las renovaciones de Stefano Arancibia y Guido Francese, Rivadavia salió al mercado en búsqueda de dos bases, para reemplazar a Federico Grenni y a Andrés Llaver. Los elegidos fueron Juan Fumaneri y Valentín Costa.

Fumaneri (23 años, 1,84 metros) viene de Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo que fue subcampeón del Torneo Federal y ascendió a La Liga Argentina. Una vez confirmada su llegada a Mendoza, expresó: “Estoy muy contento de ir a Rivadavia. Todos los comentarios que recibí sobre el club han sido positivos. Lindo lugar y buena gente es lo que me han dicho. Conozco la provincia de chico y es hermosa. El año pasado estuve muy cerca de jugar Liga Argentina y se cayó, por lo cual me quedó esa espina. Cuando salió lo de Rivadavia me puse muy feliz y dejé de lado otras ofertas porque a toda costa quería jugar en Mendoza. Voy con mucha ansiedad y entusiasmo”.

Por su parte, Costa (1,82 metros, a punto de cumplir 20 años), proveniente de Comunicaciones de Corrientes y sumando minutos en Liga Nacional y Liga de Desarrollo, también habló sobre este nuevo desafío en su carrera: “Este año decidí buscar algún club de Liga Argentina y tener más minutos en cancha. Mi papá (Rafael Costa, ex jugador y actual DT de GEPU de San Luis) tiene contacto con Fernando Mineli y se dio esta posibilidad. Desde el primer momento me interesó mucho, ya que voy a estar más cerca de mi casa y además me hablaron muy bien de Rivadavia”.

Ambos bases llegarán en los próximos días a la provincia y se pondrán a las órdenes del entrenador. Cabe destacar que Rivadavia aún no se retira del mercado de pases y podría sumar uno o dos jugadores más para La Liga Argentina.

Prensa Rivadavia Básquet.-