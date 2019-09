Programa de Prevención de Salud de la Municipalidad de Rivadavia

04/09/2019 Opina

COMO PREVENIR El SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)

¿QUÉ ES EL SUH?



Es una enfermedad producida por una bacteria Eschericha Coli productora de toxina shiga, se contrae al consumir carne contaminada mal cocida, agua o alimentos contaminados con esta bacteria y también por contacto con alimentos o heces de personas infectadas.

¿A QUIENES AFECTA?

El Síndrome Urémico Hemolítico puede afectar a cualquier persona, siendo la edad más susceptible los menores de 6 años.

¿QUÉ SÍNTOMAS PROVOCA?

– Diarrea que puede contener sangre

– Palidez

– Irritabilidad o malestar general

– Disminución de la orina

– Alteración de la conciencia

·RECOMENDACIONES PARA PREVENIRLO

– Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de comer o cocinar y después de ir al baño o tocar alimentos crudos.

– Cocinar las carnes completamente, en especial la carne picada, hasta que no tenga partes rosadas o rojas.

– Lavar las frutas y verduras con agua segura. Evitar el contacto entre las carnes crudas y los demás alimentos.

– Evite la contaminación cruzada, utilizando distintos utensilios para manipular los alimentos crudos y los cocidos.

– El agua de uso y consumo debe ser segura. Ante la duda agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, o hervirla durante 5 minutos para beber, cocinar o lavar los alimentos.

– Consuma jugos, leche y otros lácteos pasteurizados y que respeten la cadena de frío.

– No mezcle alimentos crudos y cocidos. Guarde en heladera y tapados aquellos alimentos que no van a ser sometidos al calor antes de ser ingeridos. De esta forma, prevendrá posibles contaminaciones con otros productos.

– Al realizar las compras, comience por los productos envasados y deje para el final los perecederos como carnes, aves, pescados o productos lácteos.

– Controle las fechas de vencimiento de todos los productos. No compre alimentos sin fecha, marca o números de registro, ni aquellos cuyo envase se encuentre en malas condiciones –latas o tetrapack abollados o hinchados, o bolsas plásticas rotas–.

– No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado, pues ello favorece la contaminación con microorganismos y su posterior proliferación. Descongele el producto en la heladera y no a temperatura ambiente, ni lo aproxime a una fuente de calor o bajo el chorro de la canilla. Asegúrese antes de cocinar el alimento que se haya completado su descongelado, sobre todo cuando se trata de piezas grandes.

-No dejar enfriar los alimentos sobre la mesada de la cocina .Usar bandeja o microondas.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-