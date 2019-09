Fue Inaugurada la Ruta Provincial 62 en Rivadavia

07/09/2019 Opina

Este sábado en el departamento de Rivadavia se inauguró el nuevo asfalto de la tan ansiada Ruta 62, participaron junto al Gobernador, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; el intendente de Junín, Mario Abed; el intendente electo de San Martín, Raúl Rufeil; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez; legisladores nacionales y miembros del ejecutivo provincial.

Los funcionarios realizaron el tradicional corte de cinta y quedó habilitado el camino para los transeúntes. Luego el Gobernador Cornejo tomó la palabra y dijo: “Hoy inauguramos 12 kilómetros de ruta, en un trabajo conjunto entre Vialidad y el Municipio que colaboró aún cuando no es una obra de su competencia. El intendente entiende que esto lo sacamos adelante entre todos. Vialidad provincial cuando yo asumí el Gobierno ni siquiera funcionaba, no tenían planes, ni proyectos, ni maquinas, hemos intervenido 8 mil kilómetros de ruta, de los 16 mil que tiene toda la provincia y solo lo hemos hecho en 4 años. Todavía falta mucho por hacer, pero en los 8 años anteriores no hicieron nada”.

“Es importante la valoración de esta administración, el pueblo de Mendoza necesita una sucesión de buenos gobiernos, un mal gobierno en 2 o 3 años destruye lo hecho, por eso hablamos de buenos gobiernos sostenidos para mejorar el interés general de todos. En Rivadavia hemos hecho viviendas y obras de cloacas y agua, a pesar de la crisis nacional no hemos parado ninguna obra y hemos hecho crecer a la provincia. Todo lo hemos hecho en equipo con buenos intendentes. Esta obra de 12 kilómetros es representativa de la Mendoza profunda, donde hay producción y turismo”, agregó el mandatario.

A su turno, el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, cuya administración invirtió $35 millones, dijo: “Tanto el puente badén en Santa María de Oro como esta obra son muy importantes para toda la comunidad, ya que ambas les dan conectividad a las localidades de nuestro departamento”.

La ruta provincial 62 es un eje principal para el área productiva ubicada en el sector sur de Rivadavia, donde tiene lugar numerosos barrios, escuelas, bodegas y establecimientos agroindustriales.

En ese sector, precisamente en los 12 km que se extienden desde la intersección de la Ruta Provincial 67 hasta calle Ozan, la traza cuenta con una nueva carpeta asfáltica, nuevas banquinas y empalmes reconstruidos en las intersecciones con las calles perpendiculares.

La obra forma parte del plan de reconstrucción de ejes productivos que Vialidad Provincial, diseñó para todos los departamentos del Este de Mendoza con el fin de devolver a un conjunto de rutas y caminos, óptimas condiciones de transitabilidad y por lo tanto mayor seguridad con la incorporación de nueva demarcación y señalización.

El tramo intervenido determina la jerarquización de un eje elemental para los distritos ubicados en el cordón productivo sur de Rivadavia, es decir La Central, El Mirador, Los Campamentos, La Libertad, La Reducción donde las actividades vitivinícolas y agrofrutihortícolas conforman la base de sustentación económica del departamento.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-