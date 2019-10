Cornejo estuvo presente en la audiencia pública por la doble vía

24/10/2019 Opina

Este martes en el Teatro Luis E. Bianchi de nuestro departamento, el Gobernador de la Provincia Lic. Alfredo Cornejo, participó de la audiencia explicativa sobre el financiamiento y los beneficios de la obra “Doble Vía Rivadavia-Junín-San Martín” en Rivadavia.

El máximo funcionario indicó que “el crédito que brinda el Estado nacional está apalancado por la Corporación Andina de Fomento. Nos prestan al 4,5% anual de intereses y se devuelve en 15 años, desde el momento que la obra está terminada”.

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a los intendentes Miguel Ángel Ronco (Rivadavia) Mario Abed (Junín) y los intendentes electos Héctor Ruíz (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín), visitó Rivadavia y dio detalles de la importancia de esta obra para la zona Este.

Para explicar la importancia del proyecto, que aún no obtiene aprobación legislativa, se sumaron el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el coordinador de Gabinete del Gobierno de Mendoza, Andrés Lombardi; el titular de Vialidad, Oscar Sandes; la presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre y el diputado Nacional, Federico Zamarbide.

Una obra que genera riquezas

El Gobernador explicó que es necesario comprender que la iniciativa permitirá “la ampliación de la frontera productiva. El solo hecho de que la ruta pase por ahí hace que cobre valor todo lo adyacente, es importante para generar riquezas. Quiero explicar por qué es con toma de deuda y cómo, tengo argumentos profundos. Nuestra Constitución preserva que no se tome deuda porque sí, condicionando a generaciones futuras, eso es una cláusula razonable”.

A modo de ejemplo, Cornejo dijo: “Cuando uno se quiere comprar o construir una casa, si lo hiciese con renta mensual, el 90% de los mendocinos no podría hacerlo, necesita que alguien lo apalanque y le preste dinero a largo plazo. Las grandes obras en el mundo se hacen con toma de deuda, las empresas también lo hacen cuando necesitan hacer importantes cambios. Nosotros estamos en condiciones de hacer varios kilómetros de esta ruta. Vialidad ha realizado un buen trabajo en nuestra gestión, hemos hecho más de 18 mil kilómetros. Además, los caminos productivos requieren de inversiones permanentes, de rentas generales de este organismo. Pero una obra de esta envergadura no la podemos hacer de ninguna manera con rentas generales, por eso estamos pidiendo un crédito”.

Además, el mandatario señaló que el acueducto ganadero de La Paz es otro ejemplo de obra que sólo se puede realizar con toma de crédito. “Ya estamos en trámite de construcción en Monte Coman-La Horqueta y hemos terminado varias obras más, generando riquezas que pagan los créditos”.

La importancia del apalancamiento nacional

El mandatario volvió a hacer hincapié en la importancia de tomar el crédito para concretar esta obra. En este sentido, explicó que “el crédito que brinda el Estado nacional está apalancado por la Corporación Andina de Fomento. Nos prestan al 4,5% anual de intereses y se devuelve en 15 años, desde el momento que la obra está terminada”.

“No nos gusta tornar deudas, pero sin ellas no se hacen obras”, agregó el Gobernador. De esta manera, se preguntó: “¿Por qué vamos a esperar hasta el 10 de diciembre para tomar un crédito que probablemente no exista en esa fecha? Y eso va a suceder porque se va a redireccionar todo el financiamiento internacional a las exigencias del próximo gobierno. Si no lo firma la Legislatura, volveremos a postergar este proyecto para el Este por vaya uno a saber cuánto tiempo más”.

Visión de futuro

En referencia a las próximas obras, Cornejo dijo: “Hoy en Mendoza tenemos un banco de proyectos, esto es la responsabilidad y el orden que muchos desprecian, nosotros tenemos que ir evaluando las prioridades. Esta obra de la ruta es prioritaria porque vamos a generar riquezas. Desde el año 2007 que se habla de este proyecto en la zona Este, es de sentido común, hoy se ha formulado a nivel ejecutivo, apenas sea aprobado, se puede llamar a licitación de forma inmediata”.

“Si no hay factibilidad de crédito, nos perderemos la oportunidad, yo tengo el compromiso del Presidente Macri de firmar las garantías, la Nación nos respalda. Lo mismo hicimos con la Ruta 82, el Presidente nos firmó de forma inmediata la garantía y ya estamos trabajando en ello”, agregó el mandatario.

Para cerrar, el Gobernador sentenció: “Yo le pido al sector privado de Rivadavia, Junín y San Martín que se involucre y nos acompañe, que gestione ante la oposición su aprobación también, porque si nos perdemos la oportunidad, lo vamos a tener que hacer con un crédito mucho menos beneficioso y sin garantías”.

El compromiso para el diálogo

El intendente de Junín y vicegobernador electo, Mario Abed, en su discurso recordó cuando el radicalismo era oposición y aprobó un endeudamiento de $160 millones para obras de Aysam. “Gracias a esa aprobación en la actualidad podemos disfrutar de grandes obras. Por esto es que tenemos que ser serios y ver hacia dónde vamos y por qué queremos endeudarnos hoy con esta obra importante para el Este”.

Abed resaltó el trabajo realizado en materia económica por el Gobernador Cornejo: “Los endeudamientos del Gobierno de Alfredo han sido muy bien pensados, el primero para poder salvar nuestra provincia, que debía mucho a los municipios, a los proveedores y luego para realizar obras muy necesarias para Mendoza”.

El futuro comercial, industrial, y turístico de estas tres comunas

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia, puso en valor el hecho de que en el encuentro estuvieron presente “el pueblo y el Estado, tanto provincial como departamental de San Martín, Junín y Rivadavia. Esta convocatoria nos mueve por el comienzo de la doble vía y el futuro comercial, industrial, turístico de estas tres comunas”.

El intendente de Rivadavia apuntó contra los legisladores del PJ (Partido Justicialista) al señalar que “no nos están acompañando en la aprobación del crédito para poder realizar la doble vía. Hoy tenemos la posibilidad de tener un nuevo intendente en San Martín, que más allá del color político, nos va a acompañar”.

“Este proyecto permitirá el desarrollo de nuestros pueblos”, dijo Ronco para dar cuenta de la importancia de la iniciativa y tras enunciar que “la ruta es lo que nos permite sacar nuestra producción de la comuna. Es necesario contar con rutas seguras para poder hacerlo. ¿Por qué nos tenemos que conformar con una ruta por la que ya no podemos transitar? El futuro es esto, es tener un acceso como corresponde para que los pueblos puedan crecer”.

“Los rivadavienses estamos pensando para los próximos 50 años. Por eso queremos que el proyecto comience mañana mismo”, completó Ronco.

Inversiones por 500 millones de pesos en la zona Este

A su turno, Oscar Sandes sostuvo que “Vialidad ha invertido en el Este mendocino casi $500 millones en mantenimiento y obras nuevas. Hemos terminado el proyecto para que la doble vía tuviera la oportunidad de realizarse de manera inmediata. Son casi 17 mil hectáreas las que pueden ampliarse en cuanto a producción y emprendimientos inmobiliarios. Eso requiere de una inversión mayor, absolutamente justificada”.

El titular de Vialidad agregó que “la obra comprende la primera etapa de 4 km que va de calle Falucho a la Ruta 60. Todas las propiedades afectadas ya están expropiadas. El proyecto está completo, listo para que se llame a licitación en cuanto se apruebe el financiamiento”.

“Vialidad ha puesto en el Este mendocino una gran cantidad de equipos y refuerzos para el mantenimiento de los caminos agrícolas, lo que nos lleva a tener hoy una importante cuadrícula. Hemos pavimentado 40 km de la Ruta 62, pavimentamos la Ruta 60, ya tenemos el proyecto para el año que viene de la Ruta 50”, recordó Sandes.

De esta manera, el titular de Vialidad indicó que “con la doble vía concretaremos la alternativa del Este mendocino de poder sacar toda su producción sin dificultarles la vida a los vecinos. Esperamos tener la financiación de este gran eje perpendicular a la Ruta 7 para concretar esta primera etapa”, completó Sandes.

Proyecto doble vía acceso a Rivadavia-Junín (etapa I)

La Dirección Provincial de Vialidad firmó en 2012 un convenio con las municipalidades de Junín, San Martín y Rivadavia con el fin de desarrollar el proyecto de doble vía de acceso a las ciudades cabeceras de los tres departamentos. Los municipios se comprometieron a abonar un porcentaje de las expropiaciones que requería la liberación de la traza, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad se comprometió a licitar la realización de los estudios técnicos, económicos y ambientales del acceso vial desde la ruta nacional 7 hasta la calle Falucho, ubicada en Rivadavia.

El proyecto completo “Doble Vía Acceso a Rivadavia, Junín y San Martín” se encuentra hoy a nivel de proyecto ejecutivo. Entre sus objetivos se destacan, por un lado, la mejora en la accesibilidad a los conglomerados urbanos conectados por la nueva facilidad vial, lo que se traduce en menores costos de operación de vehículos y ahorro en el tiempo de viaje de los usuarios. Asimismo, mejora la seguridad vial, impactando en los indicadores de siniestralidad en las arterias que se usan actualmente para acceder a los tres departamentos del Este mendocino.

Por último, al crear infraestructura básica de accesibilidad vial, la obra sienta bases para la radicación de industrias y barrios, apuntando al desarrollo de la zona Este de la provincia. Como externalidad positiva, se observa un incremento en el valor de la tierra.

A los fines de facilitar su ejecución, el proyecto integral ha sido dividido en dos etapas. La primera etapa contempla una intervención de 4 km de doble vía por traza nueva entre calle Falucho y Ruta provincial 60; con construcción de tres rotondas (calle Falucho, RP 60 y calle Belgrano), ejecución de calles de servicios laterales, retornos, iluminación, demarcación horizontal y vertical e impermeabilización de hijuelas y canales que atraviesan la ruta.

La segunda etapa de la obra unirá la RP 60 con la RN 7 por traza totalmente nueva con una longitud de 8 km, previendo la construcción de un puente sobre las vías del ferrocarril San Martín, además del resto de las intervenciones proyectadas para el proyecto integral.

La obra prevé un plazo de ejecución de 24 meses y demandará una inversión de mano de obra de 500 personas.

En esta primera etapa, que involucra a los departamentos de Rivadavia y Junín, y en concordancia con los compromisos asumidos por las municipalidades en cuanto a la liberación de la traza, ya se ha tomado posesión completa de la zona correspondiente al departamento de Rivadavia y se está finalizando la toma de posesión en el departamento de Junín.

El proyecto “Doble Vía Acceso a Rivadavia-Junín” forma parte de un conjunto de proyectos elevados para su financiación en el marco de la operatoria de crédito Programa Federal de Infraestructura Regional del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-