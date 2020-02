Sebastián Yatra cerró a lo grande nuestro festival

11/02/2020 Opina

La 34° edición del Festival Rivadavia Canta al País culminó este lunes con lleno total, más de 35.000 personas disfrutaron de la última noche festivalera en nuestro departamento.

Anoche, tuvo lugar la última luna del Festival Nacional Rivadavia Canta al País y ésta quedó grabada a fuego en los espectadores. Tras días en que artistas como Tini, Abel Pintos, Wos, Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino lograron colmar las expectativas en cuanto a público presente, la culminación tuvo un matiz internacional.

Todo comenzó con la presentación de la banda de covers Santos Guayama quienes se encargaron de levantar a los presentes con grandes clásicos del rock nacional. La formación viene recorriendo diferentes escenarios y en su Rivadavia natal han dejado su sello y cosechan cada vez más seguidores.

Tras ellos, el escenario recibió a los colombianos LV5. La ‘boyband’ conformada por ex integrantes de La Voz está compuesta por cinco jóvenes (Diego, Camilo, Dani, Ferlem y Sebas) que unieron sus voces para darle forma a la agrupación. Como sucedió anoche, los jóvenes la rompen en cada evento en que se presentan.

La noche recién empezaba y el Complejo Deportivo Municipal empezó a mostrarse lleno. En este contexto, el artista y compositor de ritmos urbanos, Naiky Unic presentó un espectáculo variado de géneros como pop, reggaetón, reggae y trap, entre otros.

Cada vez faltaba menos para el broche de oro de la noche, pero el ambiente ya indicaba en la zona Este había una gran fiesta y la música era la protagonista. El turno de la ‘boyband’ argentina V-One desató la euforia de los grupos adolescentes que cantaron junto a ellos su éxito “Esto es amor” y el resto del repertorio.

El ritmo sobre el escenario era sostenido y el dúo MYA fue el próximo en presentarse en Rivadavia Canta al País. Maxi Espindola y Agustín Bernasconi compartieron su pop latino y las canciones que los siguen consagrando en cada lugar en que se presentan.

Un broche de oro internacional

Minutos antes de la medianoche, el artista colombiano Sebastián Yatra subió al escenario y comenzó a brindar un show inolvidable. El cantante y compositor compartió sus baladas románticas y canciones de pop latino. Canciones como “Un año”, “Oye”, “Robarte un beso”, “Cómo mirarte”, “No hay nadie más”, “Cristina”, “Devuélveme el corazón”, “Por perro”, “Date la vuelta” y “Traicionera”, no faltaron y fueron acompañadas por un público lleno de adrenalina.

“Rivadavia buenas noches. Me han hablado mucho de este festival y la verdad que no se compara lo que dicen con lo que uno logra ver en persona. Me dijeron que era espectacular, pero no me imaginaba esto. Superó mis expectativas, se los juro”, expresó Yatra.Después de haber entonado distintas canciones como ‘Traicionera’, “Un año”y muchas más, el colombiano se puso para terminar una camiseta argentina y expresó que a este país siempre le va a agradecer por cómo lo recibe y el cariño que le tienen.

Para cerrar la noche, la última canción que entonó junto con los asistentes fue su tema junto a Carlos Vives ‘Robarte un beso’ y en el escenario hubo lluvia de papeles y los aplausos de la gente no cesaban.

Así fue como Rivadavia cerró la edición 34 de su festival a lo grande. Las distintas jornadas tuvieron su encanto y, a pesar de las lluvias que nos visitaron, nadie quiso perderse lo que en este rincón de Mendoza sucedía. Las visitas llegaron de distintos puntos de Argentina y países vecinos y fuimos grandes anfitriones.

Una vez más, Rivadavia le cantó al país. Una vez más, Rivadavia creció con Vos.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-