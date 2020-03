Las películas más vistas del 2020

19/03/2020 Opina

Ya vamos por el tercer trimestre de este año y simplemente desde que comenzó, las películas que han salido a la cartelera han dejado bastante de qué hablar. La pelea es grande ya que cada mes se han estrenado películas espectaculares que han roto las taquillas y sus comentarios son alucinantes. Por eso te vamos a mostrar las películas 2020 que mejor recepción del público han tenido.

Dentro de las mejores películas hasta ahora la que ocupa el primer lugar es Badboys for Life, la cual recaudó más de 410.000.000 en todo el mundo. Y es que todos estábamos esperando volver a ver a Mike Lowrey y Marcus Burnett vuelven a mostrarnos las travesías de un par de policías que siempre han trabajado en equipo para poder combatir el mal. Pero en esta oportunidad su amistad se pone a prueba y es ahí donde demuestran que son Badboys hasta el final.

La audiencia mostró una gran receptividad hacia esta película, ya que el 96% de las personas que vieron Badboys dieron comentarios positivos acerca de la misma. Si hasta ahora no las has visto, puedes tomar un momento para disfrutarla. Aunque difícilmente creo que puedas conseguir una sala de cine que la esté pasando por el largo tiempo que tuvo en cartelera.

La segunda película que más ha gustado hasta ahora en estos 3 primeros meses del año es Sonic the Hedgehog y es que la mezcla entre la fantasía y la realidad simplemente llamó mucho la atención. La pelea entre el famoso erizo azul que tiene una velocidad increíble y el malvado Dr. Robotnik es simplemente épica.

Esta película después de haber salido a las carteleras de cine, logró recaudar 306.656.789 dólares en todo el mundo. Y más del 90% de las personas que vieron la película, dieron respuestas positivas acerca de la misma. Si hasta ahora no la has visto, pues prepara tus palomitas de maíz y disfrutar de los mejores estrenos de cine.

La tercera película más taquillera del 2020 es Dr Dolittle y es que nuevamente Robert Downey Jr toma las carteleras de cine y simplemente al igual que su papel de Iroman o Sherlock, Dr Dolittle es otro personaje que interpreta muy bien. Esta película se trata de un doctor que perdió a su esposa por lo que prefirió aislarse del mundo y estar solamente con sus animales. Hasta que la Reina necesitó su ayuda y ahí salió a sus aventuras como antes.

Esta película recaudó mundialmente más de 223.000.000 y su porcentaje de receptividad fue del 76%. No todos los que vieron la película dieron excelentes respuestas sobre la misma, pero si gustó mucho mundialmente.

Harley Quinn también ocupó un lugar en la lista y es que nuestra desquiciada heroína después de haber perdido su relación con el Joker, no sabía qué hacer y fue entonces cuando decidió salvar a ciudad gótica de los malvados que lo estaban acechando, pero en esta oportunidad no lo hizo sola, sino que preparó un grupo que trabajó con ella. Esta película recaudó casi 200 millones de dólares y aún sigue en cartelera, así que puedes verla si hasta ahora no lo has hecho.

Esto representa solamente los 3 primeros meses del año y hay películas que ´prometen destronar a estas 5 que acabamos de mencionar. Dentro de las cuales está, Mulan que es uno de los últimos Live Action que presentará Disney. Hasta ahora uno de los más costosos que se ha hecho y estamos a la espera de su estreno para poder dar detalles de lo que será esta increíble película. Si su versión animada gustó tanto y con el pasar de los años sigue gustando, no queremos imaginarnos como será esta versión.

Otra película que es muy esperada es Black Widow y es que con el final que nos dejó Avengers queremos volver a ver a la heroína. En esta película, vamos a ver los comienzos que tuvo Natasha Romanova antes de formar parte del grupo de héroes de Marvel. Recordando que al principio ella era una agente que se encargaba de hacer el trabajo sucio hasta que algo cambió y decidió volverse del lado de los buenos.

Así que, todos estamos esperando lo que no sigue deparando este 2020 que en materia de películas ha sido muy bueno desde el primer mes de estrenos.