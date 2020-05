La Municipalidad de Junín realizó recomendaciones para la prevención del botulismo la triquinosis

04/05/2020 Opina

Lorena Colonia, bromatóloga de la Dirección de Veterinaria, Bromatología e Inspección de Industria y Comercio de la Municipalidad de Junín, realizó una serie de recomendaciones para la prevención del botulismo y la triquinosis. Por ello, antes de la elaboración de conservas de tipo caseras o el consumo de cerdo, prestar especial atención a lo expuesto por la profesional del Municipio.

“El botulismo es causado por una bacteria que puede traer múltiples problemas e incluso la muerte si no es detectada a tiempo. Por ello es fundamental elegir bien la materia prima, lavando correctamente los alimentos. Esta bacteria desarrolla una toxina que no modifica ni el color ni el sabor del alimento, por lo que se hace muy difícil saber si está contaminado o no. Por eso se recomienda acidificar el alimento con cualquier tipo de vinagre, con una cucharada por kilo de alimento, para bajar el pH”, dijo la profesional del Municipio.

Acerca de la elaboración de pimientos, Colonia aclaró: “Se necesita una guía especial que se puede encontrar en el Laboratorio de Bromatología. Allí, los elaboradores de conservas encontrarán las explicaciones necesarias sobre las concentraciones de ácido cítrico”.

PREVENCIÓN DEL BOTULISMO

Lavarse las manos con agua y jabón.

Higienizar la materia prima a utilizar.

Lavar botellas o frascos y sus respectivas tapas (agua con detergente y luego agua con cloro).

Una vez envasada la conserva, acidificar con vinagre para evitar la germinación de la espora dentro del envase (una cucharada mediana por kilo de conserva).

Finalmente, tras cerrar el envase, realizar un baño María.

Precauciones

Si uno tiene dudas acerca del producto, se puede hacer un baño María tras abrir el frasco, para eliminar la toxina, en caso de que exista, con el calor.

Verificar la procedencia de la conserva, con las habilitaciones correspondientes impresas en el envase.

PREVENCIÓN DE LA TRIQUINOSIS

Consuma productos de cerdo que posean etiqueta de habilitación del elaborador, con la siguiente información: Nombre, domicilio y localidad del elaborador; RNE: Registro Nacional de Establecimientos; RNPA: Registro Nacional Producto Alimenticio; fecha de vencimiento y listado de ingredientes.

Verifique que la carne esté bien cocida en caso de dudas sobre el producto (no debe presentar coloraciones rosadas en el centro del alimento).

Recuerde que antes de realizar los embutidos, una vez faenado el cerdo, debe realizar el estudio mencionado anteriormente.

Si alimenta porcinos, no debe alimentarlos a base de desperdicios.

“En caso de un carneo familiar para consumo propio, recomendamos consultar antes al Área de Bromatología, ubicada en calle Salvador González 525, de Ciudad de Junín, de lunes a viernes, de 8 a 13, para la realización de los análisis pertinentes”, finalizó Colonia.

Prensa Municipalidad de Junín.-