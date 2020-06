Se confirmó el calendario de castración de perros y gatos

04/06/2020 Opina

La Dirección de Veterinaria de Junín confirmó un cronograma de castración de mascotas, que viene a acompañar el programa de vacunación antirrábica casa por casa que se dio inicio en las últimas semanas. Las castraciones serán gratuitas.

“Serán jornadas de esterilización en un quirófano móvil y el objetivo es realizar unas 30 castraciones diarias, ya sea para caninos o felinos”, confirmó Pablo García, Director de Bromatología, Veterinaria e Inspección de Industria y Comercio.

El cronograma establecido:

• Martes 23 de junio. SUM del Barrio Don Augusto (Los Barriales).

• Miércoles 24 de junio. SUM Elia Rico (Rodríguez Peña).

• Jueves 25 de junio. Edificio exJardín Maternal Casita de Chocolate (Medrano).

• Martes 30 de junio. Club 25 de Mayo (Philipps).

• Miércoles 1 de julio. Centro de Jubilados (Ingeniero Giagnoni).

• Jueves 2 de julio. Club Mundo Nuevo (Mundo Nuevo).

• Martes 7 de julio. Sede Rotary Junín (Calle Alem, entre Luis Marcó y Azucena Villaflor, Ciudad de Junín).

• Miércoles 8 julio. Estadio Cubierto La Colonia (La Colonia).

El operativo, organizado por el gobierno provincial y el Municipio de Junín, será bajo un estricto protocolo sanitario, donde cada vecino deberá concurrir con barbijo, manteniendo la distancia social y sosteniendo todas las recomendaciones para evitar el contacto con otras personas.

Datos a tener en cuenta:

• Iniciará 8.30 y se darán 30 turnos (20 hembras caninas como máximo y el resto caninos machos y felinos machos y hembras).

• Se debe ser puntual para que el profesional controle y exponga el protocolo y el postoperatorio.

• No se aceptan animales pasadas las 10 de la mañana.

• Se castrarán machos y hembras (perros o gatos), con edad mayor a seis meses.

• Las hembras no deben estar en celo o preñadas y deben contar con un mínimo de 60 días desde la última parición.

• Los animales deberán estar en ayunas de sólidos 12 antes de la cirugía.

• Los animales deben concurrir con collar y correa (en el caso de los perros) y en bolsos o caniles de transporte (en el caso de los gatos).

• Los felinos tienen prioridad de ingreso al quirófano por temas médicos y de manejo del animal, aún cuando tenga turno posterior a un canino.

• Los propietarios deben concurrir con una manta o abrigo para retirar al animal post cirugía. Además, deben contar con un medio de transporte ya que los animales no podrán desplazarse por sus propios medios tras la cirugía.

Prensa Municipalidad de Junín.-