En La Colonia se llevará a cabo un operativo de castración de mascotas

11/06/2020 Opina

Mañana viernes, desde las 8, en el Estadio Cubierto La Colonia, se llevará a cabo un operativo de castración de mascotas, con la coordinación de los municipios de Junín y San Martín, y bajo un estricto protocolo sanitario.

Según confiaron desde la Dirección de Bromatología, Veterinaria e Inspección de Industria y Comercio de Junín, se otorgarán entre 10 y 15 turnos, por orden de llegada.

Datos a tener en cuenta:

• Se debe ser puntual para que el profesional controle y exponga el protocolo y el postoperatorio.

• No se aceptan animales pasadas las 10 de la mañana.

• Se castrarán machos y hembras (perros o gatos), con edad mayor a seis meses.

• Las hembras no deben estar en celo o preñadas y deben contar con un mínimo de 60 días desde la última parición.

• Los animales deberán estar en ayunas de sólidos 12 antes de la cirugía.

• Los animales deben concurrir con collar y correa (en el caso de los perros) y en bolsos o caniles de transporte (en el caso de los gatos).

• Los felinos tienen prioridad de ingreso al quirófano por temas médicos y de manejo del animal, aún cuando tenga turno posterior a un canino.

• Los propietarios deben concurrir con una manta o abrigo para retirar al animal post cirugía. Además, deben contar con un medio de transporte ya que los animales no podrán desplazarse por sus propios medios tras la cirugía.

Prensa Municipalidad de Junín.-