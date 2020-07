Continúan los operativos de castración conjuntos entre los municipios de Junín y San Martín

13/07/2020 Opina

Durante la jornada de hoy, en el Rotary Club, en la Ciudad de Junín, bajo la coordinación de los Municipios de Junín y San Martín, se desarrolló un nuevo operativo de castración de mascotas, bajo un estricto protocolo sanitario. En total, se castraron más de 30 animales, entre felinos y perros.

Estos operativos conjuntos de castración continuarán durante las próximas semanas, teniendo en cuenta el siguiente programa:

Martes 14 de julio. Estadio Cubierto La Colonia (La Colonia).

Estadio Cubierto La Colonia (La Colonia). Miércoles 15 de julio. Plaza del Barrio Jardín Ferroviario (Los Barriales).

Plaza del Barrio Jardín Ferroviario (Los Barriales). Jueves 16 de julio. Centro de Jubilados de Ingeniero Giagnoni (Ingeniero Giagnoni).

Centro de Jubilados de Ingeniero Giagnoni (Ingeniero Giagnoni). Lunes 20 de julio. Callejón Gavlosky (Ciudad).

Callejón Gavlosky (Ciudad). Lunes 27 de julio. SUM de Los Otoyanes (Los Otoyanes).

Datos a tener en cuenta:

• Iniciará 8.30 y se darán 30 turnos (20 hembras caninas como máximo y el resto caninos machos y felinos machos y hembras).

• Se debe ser puntual para que el profesional controle y exponga el protocolo y el postoperatorio.

• No se aceptan animales pasadas las 10 de la mañana.

• Se castrarán machos y hembras (perros o gatos), con edad mayor a seis meses.

• Las hembras no deben estar en celo o preñadas y deben contar con un mínimo de 60 días desde la última parición.

• Los animales deberán estar en ayunas de sólidos 12 antes de la cirugía.

• Los animales deben concurrir con collar y correa (en el caso de los perros) y en bolsos o caniles de transporte (en el caso de los gatos).

• Los felinos tienen prioridad de ingreso al quirófano por temas médicos y de manejo del animal, aún cuando tenga turno posterior a un canino.

• Los propietarios deben concurrir con una manta o abrigo para retirar al animal post cirugía. Además, deben contar con un medio de transporte ya que los animales no podrán desplazarse por sus propios medios tras la cirugía.

Prensa Municipalidad de Junín.-