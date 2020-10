210ª Aniversario de la Policía de Mendoza

20/10/2020 Opina

Como cada año, el 20 de octubre se conmemora el Día de la Policía en nuestra provincia, en homenaje a quienes se desempeñan con convicción y compromiso para resguardar la seguridad pública de todos los mendocinos.

Estuvieron presentes el Intendente Miguel Ángel Ronco, junto al Comisario General (r) Sr. Fabián Becerra, Asesor y Capacitador en el Área de Seguridad y Prevención de la Municipalidad, el Sub Comisario UEP Manuel Sans; Sub Comisario de la Comisaría nº13, Juan Vitelli; Comisario Inspector Gustavo Rojas Jefe Departamental; Sub Comisario Adrián Ríos de la Policía Rural; Sub Comisario de Medrano Cristian Ledesma; Sub Comisario Miguel Carrera encargado de Vialidad; el Principal Fernando Zafarona; Sub Comisario Ángel Pedernera; funcionarios municipales, y efectivos de la Comisaría nº 13 e integrantes de la Policía Rural, a quienes se les brindó reconocimiento en esta jornada especial.

Compartimos un mensaje del Director General de Policía Comisario Gral. Lic. Roberto Munives y el Subdirector General de Policía Comisario Gral. Lic. Marcelo Calipo respecto a esta importante fecha:

“Colmados de honra y honor, saludamos hoy a todos nuestros camaradas, mujeres y hombres, policías de nuestra amada institución.Son momentos difíciles y extraordinarios para la humanidad y para nuestra sociedad mendocina, pero son ustedes inquebrantables valientes patriotas los que diariamente entregan todo su esfuerzo en bien de nuestra comunidad, protegiéndolos y defendiéndolos contra todo mal y peligro. Las conductas antisociales, los delitos y hasta la protección contra la pandemia del Covid 19 han demostrado que la lucha es enorme y que solo con el esfuerzo, el sacrificio, la vocación y el espíritu de servir a nuestros semejantes, pone a nuestra institución en los más altos conceptos de prestigio y reconocimiento de nuestra sociedad. Camaradas, ¡este aniversario no será uno más! Estará en la historia como, tal vez, el más difícil y trágico. Es ante ello que nuestros policías han dado claras muestras de cuáles son las cualidades y virtudes que hacen a un policía: valentía, honor, solidaridad, sensibilidad, vocación, orgullo y valor sin igual.

¡Felicitaciones y gracias por tanta entrega con honor!… hoy más que nunca antes, subordinación y valor para proteger a nuestra sociedad”.

Municipalidad de Rivadavia.-