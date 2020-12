Junín organizará una velada boxística en el Estadio cubierto La Colonia

26/11/2020 Opina

El próximo sábado 28 de noviembre, desde las 20, en el Estadio Cubierto La Colonia, organizado por Arano Box y con el auspicio de la Municipalidad de Junín, se llevará a cabo una velada boxística, sin público presente y bajo estrictos protocolos sanitarios.

En la ocasión, a ocho rounds, el juninense Maximiliano Segura enfrentará a Jonathan Joel Arena por el título provincial categoría súper ligero.

Además, la velada, que tendrá transmisión en vivo por DirecTV, contará con otros combates de interés: Abraham Buonarrigo vs. Sergio López, categoría mediano a 10 rounds; Joel Mafauad vs. Claudio Luque, categoría welter a 6 rounds; Nahuel García vs. Carlos Martín Leguizamón, categoría mediano a 6 rounds; Ricardo Alanís Guines vs. Víctor Daniel Díaz, categoría mosca a 4 rounds; y Jorge David Quiroga vs. Brian Martínez, categoría súper ligero a 4 rounds.

El pesaje se realizará el próximo viernes, a las 18, en el SUM del Estadio Cubierto La Colonia.

Aquellos periodistas que deseen acreditarse, tendrán tiempo hasta mañana viernes, a las 12, y deberán enviar un mail a prensamunicipalidaddejunin@gmail.com, donde deberá figurar nombre y apellido, medio y función.

