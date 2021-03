Junín y San Martín realizaron una vacunación masiva de docentes de nivel inicial

12/03/2021 Opina

Mario Abed, Vicegobernador de Mendoza; Héctor Ruiz, Intendente de Junín; Ricardo Morcos, presidente del Honorable Concejo Deliberante; José Thomas, Director General de Escuelas; y Sandra Astudillo, diputada provincial; estuvieron supervisando la vacunación de 1.600 docentes de Junín y San Martín, en el estadio cubierto La Colonia.

La iniciativa se realiza con la primera tanda de vacunas chinas Sinopharm, indicadas para menores de 60 años, que recibió Mendoza a comienzos de esta semana y en las próximas semanas se avanzará en la vacunación de los distintos niveles educativos.

La coordinación de los operativos de vacunación se realiza entre los Municipios y la DGE. Según estimaron desde el gobierno provincial, “Mendoza, en nivel inicial, sin considerar de primero a tercer grado, tiene 5.700 docentes, y después hay cerca de 17.000 docentes más”.

En Mendoza se han determinado puestos de vacunación en todos los departamentos y la vacunación actual involucra, además de adultos mayores de 70 años, a los docentes. “Tenemos un listado en el que no puede estar nadie que no sea docente y nos permite no tener duda de quiénes se están vacunando. Los listados salen del GEM y los turnos serán comunicados por la directora, porque queremos absoluta transparencia. Puede pasar que algún docente no quiera vacunarse y haya que reacomodarse; para eso estamos trabajando y haremos un poco más de logística”, indicó Thomas.

Mariana Álvarez, Secretaria de Planificación y Cobertura Sanitaria de la Mendoza; contó sobre el proceso de vacunación: “seguimos avanzando e intensificando la vacunación. Por departamentos vamos generando los espacios físicos para poder mantener los cuidados correspondientes. Hemos generado los turnos y con la llegada de la vacuna vamos viendo como avanzamos en este operativo. Esta semana incrementamos la vacunación de mayores de 70 años y se intensificó la vacunación de otros grupos etarios. Los grupos se van incorporando de acuerdo a las vacunas que llegan desde Nación”.

“Esto es lo que necesitan para trabajar tranquilos maestros, maestras, profesores y profesoras. Estamos muy contentos de que se esté realizando con mucha agilidad y los docentes no demoren demasiado dentro del salón. Con este operativo vamos a dejar vacunados al 90% de los docentes hasta tercer grado de ambos departamentos. Estamos a disposición de lo que requieran las autoridades provinciales y si vuelve a ser requerido, vamos a establecer como punto de vacunación este espacio. Los docentes reciben el turno a través de sus directoras y se realiza de acuerdo a diversos horarios establecidos”, confió Ruiz.

