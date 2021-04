Junín palpita una nueva velada de Box

16/04/2021 Opina

El sábado 17 de abril desde las 21hs, el Estadio Cubierto de La Colonia albergará una nueva jornada de boxeo, en donde el plato fuerte girará en torno al juninense Maxi Segura, quien se medirá ante Ramiro Martínez Lucero, oriundo de San Luis. La cita deportiva es organizada por Arano Box Producciones y auspiciada por la Municipalidad de Junín.

“El Profe” se subirá al cuadrilátero con un récord de 10 victorias (8 de ellas por KO) y tan sólo una derrota, mientras que su rival, “El Zurdo”, lleva en su cuenta 6 triunfos (3 por KO) y una caída. Además, este no será el único combate, ya que también se medirán boxeadores en las categorías Superligero, Superwelter, Welter y Mosca. A estas seis peleas se le sumarán otras tres amateurs.

Debido a la situación sanitaria y a los estrictos protocolos vigentes, los aficionados de este deporte solo podrán seguir la velada por DirecTV Sports, en los canales 610 y 1610 HD de dicha operadora de TV satelital.

PROGRAMA DE COMBATES

Superligero (8 rounds): Maximiliano “El Profe” Segura (Junín, Mendoza) vs Ramiro “El Zurdo” Martínez Lucero (Villa Mercedes, San Luis)

Superligero (10 rounds): Emiliano Domínguez (Santa Fe) vs Hugo Roldán (Santiago del Estero)

Superwelter (6 rounds): Diego Martínez (Maipú, Mendoza) vs Leonel Hinojosa (Tunuyán, Mendoza) [en juego el Título mendocino]

Welter (4 rounds): Alexis Exequiel Alaniz (Godoy Cruz, Mendoza) vs Kevin Zárate (9 de Julio, Buenos Aires)

Mosca (4 rounds): Tatiana Pacheco (General Pinto, Buenos Aires) vs Florencia Villarreal (Junín, Mendoza)

Superwelter (4 rounds): Sebastián Pérez (Godoy Cruz, Mendoza) vs Carlos Giménez (Tunuyán, Mendoza)

Combates Amateurs: Ariel Lobato (Junín, Mendoza) vs Gastón Hernán Díaz (Godoy Cruz, Mendoza); Fernando Ariel Camargo (Las Heras, Mendoza) vs Franco Ezequiel Saavedra (Palmira, Mendoza); y Enzo Adrián Quiroga Canevaro (Junín, Mendoza) vs Emanuel Alejandro Moyano (San Carlos, Mendoza)

Prensa Municipalidad de Junín.-