Maxi Segura, un boxeador en ascenso

19/04/2021 Opina

El Profe sumó su undécima victoria profesional tras imponerse al mercedino Ramiro Martínez Lucero. “Sabía que iba a llegar el triunfo, estaba confiado”, dijo.

Aún con las emociones a flor de piel tras la épica noche en el estadio cubierto La Colonia, Maximiliano Segura disfruta el sufrido triunfo ante el mercedino Ramiro Martínez Lucero. Sufrido porque la pelea tuvo momentos de dramatismo en el primer round, cuando el Profe fue a la lona tras una volea de derecha de su rival. El silencio de los pocos presentes en el estadio (no hubo público por la pandemia) marcó el quiebre de la noche, porque a partir de ese momento, el Profe se convirtió en el verdadero protagonista de la velada. Desde ese descuido defensivo, Segura comenzó a construir su décimo primer triunfo, el noveno por la vía rápida.



“Tenía claro que iba a ser una pelea dura, ante un rival fuerte que encontró el golpe para tirarme en el primer round. Sin embargo, así como me caí, me levanté. Me pude recuperar de inmediato. Debo reconocer que fue una experiencia nueva para mí y por suerte nunca perdí el enfoque. Gracias a Dios, pude salir adelante”, confió.

-Se te veía muy confiado…

-Es que nunca perdí el enfoque. Sabía que iba a conseguir el triunfo; estaba seguro. Por suerte llegó y estoy muy conforme y contento.

-¿Cuál fue el planteo previo a la pelea, ante un zurdo con mucho alcance y una mano potente?

-Queríamos salir a buscar la pelea; eso fue parte de lo que habíamos planeado en la previa. No me sentí ansioso en ningún momento. El planteo fue pensado para ser protagonista y obviamente eso tuvo sus riesgos.

-Es una pelea ideal para analizar y corregir errores…

-Tenemos muchas cosas por corregir. Para cumplir el sueño de ser un profesional hay que trabajar en esos detalles para que dejen de suceder sobre el ring (NdR: se refiere al descuido que lo hizo caer en el primer round). Ahora estoy agradeciendo que sucediera para tomarlo como un error por corregir; no me gustaría que volviera a pasar. Son los riesgos que asumimos cuando buscamos el protagonismo y hay que trabajar para evitarlos.

El festival boxístico se desarrolló en el estadio cubierto La Colonia, bajo la organización de Arano Box y el auspicio de los Municipios de Junín, Rivadavia y San Martín, donde seis peleas profesionales y tres amateurs le dieron color y calor a la noche del sábado.

Prensa Municipalidad de Junín.-