21/04/2021 Opina

Con la llegada de los primeros fríos, desde la Municipalidad de Junín se realizaron una serie de recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono por el mal funcionamiento de los equipos que utilizan gas en los hogares.

“El monóxido de carbono es un veneno que no tiene color, olor, sabor y no irrita los ojos ni la nariz. Cada año provoca en nuestro país la muerte de unas 200 personas. Al no poder percibirse, es necesario tomar medidas preventivas para evitar la contaminación”, explicóPablo García, Director de Bromatología, Veterinaria, Inspección de Industria y Comercio y Defensa del Consumidor. Y agregó: “Es importante que todos los años, un gasista matriculado revise las instalaciones y el correcto funcionamiento de todos los elementos de la casa; el monóxido de carbono mata y hay que tener mucho cuidado”.

Principales recomendaciones

• Dejar la ventilación permanente en cada ambiente.

• Observar que la llama del gas se siempre de color azul. La llama amarilla es signo de mala combustión y generación de monóxido.

• Si se usa brasero o estufa a querosén, apagarlo afuera de la casa antes de irse a dormir.

• No instalar calefones en el baño, ni espacios cerrados o mal ventilados.

• En baños, dormitorios y ambientes cerrados solamente instalar artefactos con salida al exterior (tiro balanceado).

¿Qué hacer en caso de intoxicación?

• Abrir puertas y ventanas para una rápida ventilación del ambiente.

• Salir de la habitación contaminada y concurrir al hospital más cercano.

¿Cuáles son los síntomas?

• Dolor de cabeza

• Náuseas y vómitos

• Falta de aire y palpitaciones

• Desmayos y convulsiones

• Mareos y falta de fuerza

¿Cómo prevenir?

• Controlar instalaciones de gas (calefones, estufas o cocinas)

• Controlar equipos con combustión a leña (salamandras, cocinas o braseros)

• Controlar motores en espacios cerrados (automóviles, motosierras o grupos electrógenos).

Prensa Municipalidad de Junín.-