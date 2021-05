La alegría de cumplir 100 años: «La vida se vive, no se escribe»

11/05/2021 Opina

Bajo estricto protocolo sanitario, el Intendente del Departamento; Héctor Ruiz, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante; Ricardo Morcos y la concejal Romina Maravilla, acompañaron a Marta Vera, una vecina del departamento que celebra hoy 100 años de vida.

El jefe comunal hizo un alto en sus funciones para visitar a Marta en su casa de las calles Luis Marco y Leandro Alem, donde le entregaron algunos presentes a la vecina.

Cumplir 100 años es motivo de festejo y pese al contexto de pandemia, la celebración no pasó inadvertida ya que, como dice Marta, “la vida se vive, no se escribe”.

Agradecida con el Municipio por el agasajo, cuando se le consultó cuál era la fórmula para llegar tan bien a esa edad, ella muy lúcida y alegre respondió: “En mi vida he trabajado mucho, he podado, he atado, plantado cebolla y trabajado en la chacra; pero la vida hay que disfrutarla, vivirla y ese es mi consejo para los jóvenes también”.

A su turno, el jefe comunal, expresó: “Es un momento de mucha emoción y alegría esto de celebrar con una vecina sus 100 años; es un mensaje de esperanza y fe. Deseo que siga disfrutando de su familia y sus nietos”.

Con el acompañamiento de familiares y vecinos, manteniendo el distanciamiento social, Marta compartió un lindo momento, donde se le cantó el feliz cumpleaños junto al músico juninense Carlos Cabrillana.

Además, cerca de mediodía, el Vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, se acercó al domicilio para saludar a quien es una vecina muy querida y respetada del departamento.

Prensa Municipalidad de Junín.-