Convocatoria para quienes deseen participar de la audiencia pública del plan de ordenamiento territorial

26/05/2021 Opina

Con la finalidad de realizar la Audiencia Pública del Plan de Ordenamiento Territorial del departamento, la Municipalidad de Rivadavia convoca a personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, estatales o no, organizaciones no gubernamentales y público en general, a participar vía Zoom, el próximo 30 de junio, desde las 10.00.

Además, las personas o representantes institucionales que deseen participar como oradores en la Audiencia Pública, deberán inscribirse enviando un mail a ord.territorialrivadavia@gmail.com, hasta el martes 29 de junio, inclusive. En el caso de proponer la intervención de peritos o testigos, éstos deberán inscribirse por la misma vía.

Para aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, previa inscripción con cupo limitado, se dispondrá del Teatro Bianchi.

“El objetivo de la Audiencia Pública es asegurar un espacio de comunicación y participación activa entre el Municipio y la Comunidad, en el marco de lo estipulado por la Ley Nº 8051/2019, en cuanto a los objetivos, contenidos, propuestas y lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial”, expresó Miguel Ángel Ronco, intendente municipal.

La documentación que conforma el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial se encontrará a disposición del público para su revisión en la Subdirección de Obras Públicas, Privadas y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Rivadavia, ubicada en calles A. del Valle y Lavalle, Distrito Ciudad y en la página web oficial del Municipio: https://www.rivadaviamendoza.gov.ar/

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-