Junior Archievement y Google abrieron la convocatoria para un curso en Soporte IT

09/06/2021 Opina

Junior Achievement y Google abrieron la convocatoria para la cuarta cohorte del programa que beca a jóvenes interesados en la tecnología para que se conviertan en profesionales certificados en Soporte de Tecnologías de la Información. El inicio del curso de soporte IT está previsto para agosto, tiene una duración de cinco meses, y se realizará de forma online, con una dedicación estimada de 20 horas semanales y webinars diarios.

Esta convocatoria está abierta para jóvenes de entre 18 y 25 años que deseen acceder a una beca para cursar el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información de Google, donde tras cinco meses de cursado, se aprenderá a desarrollar diversos roles en soportes básicos de tecnología de la información.

El proyecto, que ya cuenta con dos camadas activas y una egresada, es parte de la alianza con Google.org, que financia la iniciativa con el objetivo de garantizar el acceso gratuito de 500 jóvenes del país al programa, que además de contenidos técnicos incluye acompañamiento y herramientas para su inserción laboral en un área de alta demanda como el sector de IT.

Los interesados podrán acceder a más información, e incluso la inscripción, a través de https://junior.org.ar/google/

Durante 2020, alrededor de 120 estudiantes fueron becados para cursar el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información y conversaron con profesionales experimentados en el sector IT. Más del 50% de esos chicos trabajaban de manera informal al momento de postularse a esta beca.

“Las becas están orientadas a brindar oportunidades a jóvenes de contextos vulnerables con necesidad de insertarse en el mercado laboral de manera inmediata”, confiaron los organizadores.

Al finalizar el programa, los jóvenes podrán compartir su currículum con más de 10 empresas comprometidas a incluirlos como candidatos en sus búsquedas para cubrir vacantes en áreas de soporte técnico IT: BairesDev, Cognizant, Cognizant Soft Vision, Delta Air Lines, Gire, Google Argentina, Havas, IPG Media Brands, Manpower, Mercado Libre, Naranja, SAP, entre otras.