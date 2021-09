Se puso en marcha el torneo municipal de fútbol infantil

30/08/2021 Opina

Con un excelente marco de público infantil y familiar, en el estadio del Centro Deportivo Rivadavia, dio inicio el Torneo Municipal de Fútbol Infantil.

El certamen, que comprende las categorías sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13 años, tuvo en esta ocasión la participación de más de 250 chicos, representando a las escuelas de fútbol del departamento.

Compitieron los clubes Fénix, Los Gladiadores, El Mirador, Racing de Bermejo, Cumelén Pastran, La Libertad, Los Halcones (La Reducción) y el Centro Deportivo Rivadavia. Próximamente se sumarán las escuelas de fútbol de Argentino, Pocho Club y Brandsen.

El torneo tiene una modalidad de encuentros quincenales, con partidos a dos tiempos de veinte minutos de duración y sustituciones ilimitadas.

La iniciativa tiene como objeto incentivar la actividad deportiva en el ámbito estudiantil, orientar al niño hacia la práctica saludable, favoreciendo de este modo el desarrollo de sus capacidades, y ofrecer un apoyo deportivo que satisfaga las necesidades de los más jóvenes, a través de un compromiso social por parte del municipio.

Del acto de apertura, participó el secretario de Gobierno Hernán Amat, acompañado por el subdirector de Deportes y Recreación, Emmanuel González, quienes hicieron entrega de pelotas de fútbol, conos de entrenamiento y materiales deportivos a los clubes presentes.

Los interesados en inscribir a sus equipos, pueden hacerlo en la Subdirección de Deportes y Recreación, ubicada en el Complejo Deportivo Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse con Claudio González, coordinador del torneo, al número 2634669289.

Prensa Municipalidad de Rivadavia.-