Junín Tendrá representación en Competencia Deportiva Internacional

16/02/2022 Opina

El 27 de marzo se realizará el Ironman 70.3 en la provincia de San Juan, un evento deportivo de carácter internacional que reunirá a 1.200 atletas de todo el mundo. En este contexto, el Municipio estará representado por Laura Echegaray, una vecina de Medrano que se viene preparando desde hace meses.

En esta edición, los deportistas deberán combinar natación, ciclismo y maratón, todo encasillado en la modalidad 70.3. Al respecto, la atleta remarcó: “Me estoy preparando desde hace tiempo. Son muchas horas de entrenamiento. Entre semana, después del trabajo, entreno 3 horas, y el fin de semana le dedico 5 horas”.

Prosiguiendo, la deportista destacó: “Es muy duro porque las horas de preparación son las que le debería dedicar a mi familia, que me viene acompañando desde hace años. Así que quiero agradecerles a ellos por ser mi principal sostén, como así también a mi equipo de entrenamiento integrado por la nutricionista Marisol Pardo Celis; los profesores Pablo Matas y Federico Fernández; y a mis guías en natación, Diego Spuri y Susana Mercado, del Club Azul”.

El desafío iniciará en la zona del Embarcadero en Ullum y culminará en el Teatro del Bicentenario, antes ascendiendo a la zona del dique Punta Negra y visitando los sitios más representativos de la ciudad sanjuanina. En este marco, Echegaray completará 1.900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros corriendo.

La participación de la deportista está auspiciada por la Municipalidad de Junín, a través de la Subsecretaría de Deportes. “Quiero agradecer especialmente al intendente Héctor Ruiz porque me abrió las puertas del municipio. Me sentí muy cómoda, no en todos los departamentos tienen el apoyo que tenemos los deportistas en Junín. Estoy muy contenta con el intendente y todo el equipo de la subsecretaría de deportes”, expresó la medranina.

Además, la atleta dejó en claro cuál será su meta en el Ironman de San Juan: “Corrí esta distancia en noviembre del 2021 y mi objetivo es bajar mis tiempos. Lo hice en Entre Ríos y las condiciones climáticas son totalmente diferentes a lo que sucede en Mendoza, que a su vez se asemeja a las de San Juan, por lo tanto las expectativas altas”.

Municipalidad de Junín.-