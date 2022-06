Junín será Sede de la Exposición Clásica de Canaricultura

02/06/2022 Opina

El sábado 11 y domingo 12 de junio, de 09 a 19hs y de 09 a 14hs respectivamente, se realizará una exposición clásica de canaricultura en el Estadio cubierto La Colonia, en donde aficionados podrán observar hasta 400 canarios que serán calificados por un prestigioso jurado. La actividad, auspiciada por la Municipalidad de Junín y organizada por la Asociación Canaricultores Mendocinos, es con entrada libre y gratuita.

En la exposición de canarios un juez, perteneciente a la Federación Ornitológica Argentina (FOA), estará a cargo de clasificar las aves que luego representarán a Mendoza en el Campeonato Argentino de Canaricultura, que se va a realizar en el mes de julio en Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires.

La canaricultura se conforma por más de 2000 variedades de canarios, por eso muchos de los canaricultores se consideran artistas, ya que el patrón de colores y formas que se pueden lograr son infinitas y hay que trabajar durante muchos años en la genética del ave, para que éste exprese al máximo su potencial.

“Es importante aclarar que no son pájaros silvestres, sino canarios domésticos. Estas aves viven en jaulas y si se las sueltan no podrían sobrevivir ni dos horas, por lo que el encierro es su hábitat natural. La canaricultura es un hobbie milenario. No hay prácticas de maltrato animal”, declaró Raúl Abed, director de Compras y Suministros de la Municipalidad de Junín.

Municipalidad de Junín.-