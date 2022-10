Stand – Up sobre Acoso Callejero en Rivadavia

20/10/2022 Opina

La Municipalidad de Rivadavia invita a participar del Stand – Up sobre acoso callejero desarrollado por la empresa de cosméticos y belleza L ́ Oréal Paris en colaboración con la ONG Right to Be.

Será dictado por la Lic. en Psicología, Fernanda Nougues, el miércoles 19 de octubre a las 18 h en el Radio Club ubicado en calles Lavalle y Perito Moreno.

El encuentro tiene como finalidad comprender una de las principales problemáticas que afecta a mujeres de todo el país.

El objetivo es desarrollar estrategias innovadoras para que hombres y mujeres sepan cómo intervenir ante un caso de acoso callejero, promoviendo espacios públicos seguros.

Municipalidad de Rivadavia.-