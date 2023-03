Suarez, Vidal y Cornejo visitaron la planta Junín Punto Limpio

20/03/2023 Opina

Los legisladores nacionales reconocieron la labor del personal y del Municipio por la tarea de reciclado que se realiza diariamente. La planta está a la vanguardia en toda la región.

El gobernador Rodolfo Suarez y el intendente de Junín, Héctor Ruiz encabezaron una recorrida por la Planta de Reciclado Junín Punto Limpio, de la que participaron los legisladores nacionales, María Eugenia Vidal y Alfredo Cornejo. También estuvo el vicegobernador, Mario Abed.

El intendente Ruiz recordó, mientras recorrían las instalaciones, que desde 2012, el Municipio de Junín estableció una política ambiental de recolección y reciclaje de plásticos; política que además, alentó una verdadera toma de conciencia por parte de los vecinos, acerca de la importancia de sumarse a tal iniciativa participando activamente en las campañas.

Cornejo ya conocía la planta desde octubre de 2020, cuando participó de la inauguración y ampliación de las instalaciones, que en aquel momento sumó el reciclado de lámparas de sodio, que la Comuna transforma a tecnología led. “Es un gran avance el que ha mostrado en estos dos años”, comentó Cornejo luego de la recorrida y agregó: “Cada vez crece más y suma nuevos servicios. Es un gran logro de Junín, de su Municipio y de los vecinos del departamento, ya que además, esta planta presta servicios de reciclado a otras comunas”.

A través de sus políticas ambientales, la Municipalidad de Junín está a la vanguardia en la región y ha sido pionera en la reutilización de residuos para la generación de energía sustentable. También acompañó durante la recorrida del predio, el jefe de la Planta, Daniel Azcurra.

La diputada María Eugenia Vidal, de visita en la Provincia, se mostró gratamente sorprendida por la planta y de los resultados que se obtienen en Junín, en materia de reciclado y mantenimiento del medio ambiente: “Me he quedado muy impresionada con todo lo que he visto”, dijo la ex gobernadora de Buenos Aires y completó: “Creo que todos los esfuerzos que se hagan por reciclar y por convertir nuestros residuos y transformarlos, es un esfuerzo en el sentido correcto. Hoy nadie puede imaginar un gobierno que no esté comprometido con el medio ambiente”.

La visita a la planta incluyó las áreas de Investigación y Desarrollo donde se construyen, por ejemplo, prótesis; también los sectores donde se hacen ladrillos, tejas y mangueras, entre otros productos; finalmente, el grupo visitó la zona de reciclado de lámparas de mercurio, donde la Comuna hace una conversión de los equipos a luminarias con tecnología led.

En la actualidad y dentro dela Planta de Reciclado Junín Punto Limpio, diariamente se procesan 2,5 toneladas de plásticos, destinadas a la elaboración de ladrillos PET, con una cantidad relativa de 40 botellas plásticas cada uno, permitiendo un ahorro térmico que lo hace apto para la construcción. En este sentido, más de 400 construcciones sustentables realizadas por el Municipio así lo prueban.

Cabe subrayar que la Municipalidad de Junín y la planta de reciclado Junín Punto Limpio recibieron el primer premio en la categoría Políticas Públicas de los Premios Verdes 2022, que se realizó en Miami, donde fueron reconocidos los mejores proyectos socioambientales de Iberoamérica.

El programa Junín Punto Limpio ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional por su compromiso, cuidado del ambiente y promoción de prácticas sostenibles en la propia comunidad.

Municipalidad de Junín.-