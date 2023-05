Se realizó un ciclo de Capacitaciones sobre RUT digital y sistema SIA

12/05/2023 Opina

En la Casa del Bicentenario, en La Colonia, la Dirección de Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, y los Municipios de Junín, San Martín y Rivadavia, realizaron un Ciclo de Capacitaciones sobre RUT digital y Sistema SIA.

La actividad, libre y gratuita y con la participación de productores de la Zona Este, tuvo como objetivo ampliar la información respecto de la puesta en marcha del RUT digital, que viene a reemplazar al sistema tradicional. Dicha modernización permitirá una mejora en los procesos y procedimientos y entrará en plena vigencia el próximo miércoles 31 de mayo.

Además, se informó sobre el nuevo Programa Producir, que fomenta y apoya económicamente a quienes sufrieron siniestros por granizo y/o heladas superiores al 50%, inscriptos en el registro permanente del uso de la tierra (RUT) de la Provincia de Mendoza, hasta la fecha, y los que, a criterio de la autoridad, sean constatados en lo sucesivo.

“Hemos venido a comunicar que se está pagando el seguro desde el mes de abril. Hasta el momento ha cobrado el 70% de los productores afectados. La provincia ha hecho un esfuerzo y está entregando aproximadamente 2.400.000 de pesos a unos 5.300 productores y permitirá mitigar los daños ocurridos durante las últimas tormentas. Hemos llegado en años anteriores a 2.500 productores. En la ocasión, estamos ayudando a gente que no estaba en el seguro y a aquellos que no habían completado la totalidad de la cuota del seguro. Para aquellos casi 2 mil productores que todavía no se han inscripto, deben ingresar en la página web de Contingencias Climaticas, buscar donde dice carga de CBU para seguro o Plan Producir, ingresar el CUIT, el nombre y un número de CBU cuyo titular debe coincidir el titular del RUT”, explicó Julio Eluani, director de Contingencias Climáticas.

Mientras, a su turno, Laura Giangiulio, vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, expresó: “Estamos participando de este Ciclo de Capacitaciones porque el Consejo Profesional de Ciencias Económicas está muy ligado a los productores a través de nuestros colegas contadores. Estamos con una problemática del RUT, donde muchos productores de la zona no tienen acceso a la tecnología y por eso decidimos recolectar aquellos CUIT de esas personas que no habían realizado el trámite para que rápidamente alcanzaran el beneficio”.

Entre las autoridades presentes, destacaron Mario Abed, vicegobernador de Mendoza; Raúl Rufeil y Miguel Ronco, intendentes de San Martín y Rivadavia, respectivamente; Ricardo Morcos, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Junín; Raúl Tamagnone, director de Contingencias Climáticas Zona Este; y Gustavo Gil y Julio Acevedo, directores de Promoción Económica de Junín y San Martín, respectivamente.

